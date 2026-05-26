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Un joven motociclista lucha por su vida tras ser embestido en Santa Lucía

Joaquín “Kuki” Camacho permanece internado en grave estado tras un violento siniestro vial ocurrido en Santa Lucía. Las imágenes del choque generaron conmoción.

Un grave siniestro vial ocurrido en la zona del barrio Itatí, en Santa Lucía, mantiene en estado crítico al motociclista Joaquín “Kuki” Camacho, quien permanece internado tras haber sido embestido por una camioneta.

El hecho provocó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos, mientras en redes sociales comenzaron a multiplicarse los pedidos de oración por la recuperación del joven.

Según trascendió, Camacho circulaba en motocicleta cuando fue impactado desde atrás por una camioneta conducida por otro joven. Producto de la violencia del choque, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

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Fuentes vinculadas al caso indicaron que el motociclista presenta traumatismo encéfalo craneano grave, múltiples contusiones cerebrales y diversos politraumatismos, por lo que continúa internado bajo permanente monitoreo médico.

Las imágenes que comenzaron a viralizarse luego del siniestro muestran la magnitud del impacto y los importantes daños registrados en ambos vehículos. En algunos registros también puede observarse la dramática escena que se vivió inmediatamente después del choque.

Si bien todavía no trascendió oficialmente la mecánica exacta del hecho, algunos testigos señalaron que la camioneta se desplazaba a alta velocidad al momento de la colisión. No obstante, la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, allegados al joven iniciaron cadenas de oración y mensajes de apoyo a través de redes sociales. “Pedimos oración por Joaquín Camacho. La fe mueve montañas”, expresaron familiares y amigos en distintas publicaciones.

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