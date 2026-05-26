Un joven motociclista lucha por su vida tras ser embestido en Santa Lucía

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el motociclista presenta traumatismo encéfalo craneano grave, múltiples contusiones cerebrales y diversos politraumatismos, por lo que continúa internado bajo permanente monitoreo médico.

Las imágenes que comenzaron a viralizarse luego del siniestro muestran la magnitud del impacto y los importantes daños registrados en ambos vehículos. En algunos registros también puede observarse la dramática escena que se vivió inmediatamente después del choque.

Si bien todavía no trascendió oficialmente la mecánica exacta del hecho, algunos testigos señalaron que la camioneta se desplazaba a alta velocidad al momento de la colisión. No obstante, la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, allegados al joven iniciaron cadenas de oración y mensajes de apoyo a través de redes sociales. “Pedimos oración por Joaquín Camacho. La fe mueve montañas”, expresaron familiares y amigos en distintas publicaciones.