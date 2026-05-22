Orrego presentó ArgOliva 2026 en la cada de San Juan en Buenos Aires

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, agradeció al gobernador la posibilidad de coordinar este evento junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y señaló que “ArgOliva busca poner en valor una industria que para San Juan es muy relevante”. Además, destacó que la aceituna es la segunda superficie de cultivo en la provincia, luego de la uva.

ArgOliva es un evento internacional que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, permitiendo la participación activa de los distintos actores públicos y privados en un espacio único de profesionalismo e intercambio de experiencias. En este encuentro se reúnen todas las partes involucradas en el desarrollo del sector olivícola, desde el vivero productor de plantines y el productor de aceitunas y aceites, hasta el consumidor final de estos nobles y saludables productos.

En 2026 se llevará a cabo la XV edición de este evento, del 1 al 6 de septiembre. El concurso Internacional de Aceites de ArgOliva, “Premio Domingo Faustino Sarmiento” es un certamen muy prestigioso. Ha sido catalogado dentro de los siete concursos más exigentes del mundo y como el concurso más importante de América.