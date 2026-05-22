La Casa de San Juan en Buenos Aires fue sede de una serie de actividades relacionadas con la olivicultura. La jornada comenzó con un encuentro de miembros de la Federación Olivícola Argentina (FOA), autoridades provinciales y nacionales e integrantes de la Cámara Olivícola de San Juan. Luego, mientras el público presente disfrutaba las exposiciones de productos de empresas olivícolas sanjuaninas, se realizó el acto de presentación del 15° Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva. Este importante evento se llevará a cabo en San Juan del 1 al 6 de septiembre.
Orrego presentó ArgOliva 2026 en la cada de San Juan en Buenos Aires
El 15° Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva, se llevará a cabo en San Juan del 1 al 6 de septiembre.