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Tras entregar 300 casas, el IPV ya proyecta un segundo semestre intenso

El IPV ya entregó cerca de 300 viviendas en 2026 y confirmó que el cronograma continuará con nuevos barrios en distintos departamentos durante el segundo semestre.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ya entregó cerca de 300 viviendas en lo que va del año y confirmó que el cronograma habitacional continuará con nuevas adjudicaciones y sorteos durante los próximos meses en distintos departamentos de San Juan.

La definición fue ratificada tras la entrega de 105 casas del barrio Sierra de la Invernada, en Ullum, donde la directora del IPV, Elina Peralta, aseguró que el organismo mantiene como objetivo llegar a las 1.500 viviendas entregadas durante 2026.

Según explicó la funcionaria, la actividad tendrá mayor intensidad en el segundo semestre, con entregas previstas en departamentos como Rawson, Chimbas, Jáchal y Sarmiento. “Tenemos planificada la entrega de 1.500 viviendas este año”, sostuvo.

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En ese contexto, Peralta detalló que el IPV proyecta mantener un ritmo de “uno o dos barrios mensuales”, aunque aclaró que los tiempos finales dependerán de factores económicos y del financiamiento disponible.

La entrega en Ullum se encontraba pendiente desde hacía un tiempo debido a obras complementarias vinculadas al sistema de agua potable. Finalmente, tras la finalización de esos trabajos, las familias pudieron recibir las llaves de sus viviendas.

Las casas cuentan con 62 metros cuadrados, dos habitaciones y fueron diseñadas íntegramente para funcionar con energía eléctrica debido a la falta de red de gas natural en la zona. Además, poseen cocina, calefón, placares y tanque de reserva de agua.

En paralelo, el IPV también avanza con nuevas experiencias de construcción industrializada. Peralta confirmó que antes de fin de año esperan entregar el primer barrio realizado completamente bajo ese sistema.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego aseguró este martes que la provincia mantendrá el ritmo de obra pública y defendió la continuidad de las políticas habitacionales. “La casa le da dignidad a las personas. Yo creo humildemente en la obra pública porque conserva y genera fuentes de trabajo”, expresó.

Además, destacó que el cupo de soluciones habitacionales aumentó respecto al año pasado y sostuvo que durante el segundo semestre seguirán ejecutándose obras vinculadas a viviendas, escuelas, caminos y centros de salud.

“No tenemos tiempo en San Juan para esperar. Tenemos que avanzar”, afirmó el mandatario provincial, quien además confirmó gestiones con organismos internacionales para conseguir financiamiento para nuevos proyectos.

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