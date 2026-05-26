Tras entregar 300 casas, el IPV ya proyecta un segundo semestre intenso

En ese contexto, Peralta detalló que el IPV proyecta mantener un ritmo de “uno o dos barrios mensuales”, aunque aclaró que los tiempos finales dependerán de factores económicos y del financiamiento disponible.

La entrega en Ullum se encontraba pendiente desde hacía un tiempo debido a obras complementarias vinculadas al sistema de agua potable. Finalmente, tras la finalización de esos trabajos, las familias pudieron recibir las llaves de sus viviendas.

Las casas cuentan con 62 metros cuadrados, dos habitaciones y fueron diseñadas íntegramente para funcionar con energía eléctrica debido a la falta de red de gas natural en la zona. Además, poseen cocina, calefón, placares y tanque de reserva de agua.

En paralelo, el IPV también avanza con nuevas experiencias de construcción industrializada. Peralta confirmó que antes de fin de año esperan entregar el primer barrio realizado completamente bajo ese sistema.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego aseguró este martes que la provincia mantendrá el ritmo de obra pública y defendió la continuidad de las políticas habitacionales. “La casa le da dignidad a las personas. Yo creo humildemente en la obra pública porque conserva y genera fuentes de trabajo”, expresó.

Además, destacó que el cupo de soluciones habitacionales aumentó respecto al año pasado y sostuvo que durante el segundo semestre seguirán ejecutándose obras vinculadas a viviendas, escuelas, caminos y centros de salud.

“No tenemos tiempo en San Juan para esperar. Tenemos que avanzar”, afirmó el mandatario provincial, quien además confirmó gestiones con organismos internacionales para conseguir financiamiento para nuevos proyectos.