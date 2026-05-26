Juez Mattar, frente a la Justicia: lo imputarán por el choque y la presunta fuga

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En esas circunstancias, el vehículo impactó contra una motocicleta de 110 cilindradas que circulaba por avenida Rawson de norte a sur con luz verde habilitada.

Producto del choque, el motociclista sufrió golpes en la espalda y la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Rawson. Las lesiones fueron calificadas como leves y el damnificado se encuentra fuera de peligro.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que, de acuerdo a la hipótesis fiscal, el conductor del automóvil continuó circulando luego del impacto sin detenerse a asistir a la víctima. Esa situación habría sido advertida por otro motociclista que presenció el hecho y siguió al vehículo hasta inmediaciones del Acceso Sur, donde finalmente fue interceptado por efectivos policiales.

Desde Fiscalía sostienen que la causa cuenta con registros de cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo presencial que respaldarían la versión de que el automóvil cruzó el semáforo en rojo.

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Por su parte, la defensa de Mattar asegura que el juez nunca advirtió el impacto. Según explicó el abogado Mario Padilla, el magistrado conducía con los vidrios cerrados debido al viento Zonda y “no sintió el choque”. Además, remarcaron que el vehículo “no presenta abolladuras ni daños visibles”.

“Si hubiese advertido el impacto, se habría detenido”, sostuvieron desde el entorno del funcionario judicial.

Con esta audiencia, la investigación ingresará formalmente en una nueva etapa procesal donde comenzará la recolección de pruebas y pericias para determinar el grado de responsabilidad penal del juez de Faltas en el siniestro.