Denunció un abuso tras salir de un boliche y la causa suma nuevas detenidas

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En ese contexto, la Justicia intenta establecer si existió algún tipo de conocimiento previo, coordinación o situaciones que puedan aportar claridad a la reconstrucción de lo ocurrido. También se analizan testimonios, comunicaciones y otros elementos incorporados a la causa.

Según trascendió, la joven habría manifestado que, tras salir del local bailable, fue abordada por un hombre que luego habría abusado sexualmente de ella. En su relato, además, señaló que una mujer escuchó sus pedidos de auxilio, situación que derivó posteriormente en la intervención policial.

Mientras avanza la pesquisa, ya hay dos mujeres detenidas en el marco de la investigación. Por el momento, los fiscales buscan determinar cuál fue su posible participación o vínculo con la denunciante y con el contexto previo al hecho denunciado.

Fuentes judiciales remarcaron que todavía no existen conclusiones definitivas y que todas las personas involucradas continúan sujetas al proceso investigativo, mientras se reúnen nuevas pruebas para esclarecer el caso e identificar al hombre mencionado en la denuncia.