La investigación por una denuncia de presunto abuso sexual ocurrida en Caucete continúa avanzando y, por estas horas, uno de los principales objetivos de la Justicia es reconstruir qué sucedió durante la madrugada previa al hecho denunciado y quiénes estuvieron junto a la joven antes del episodio.
Denunció un abuso tras salir de un boliche y la causa suma nuevas detenidas
La Justicia avanza con medidas para reconstruir las horas previas al presunto abuso denunciado por una joven de 20 años en Caucete. Hay dos mujeres detenidas y buscan identificar a un hombre mencionado en la causa.