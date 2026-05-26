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Denunció un abuso tras salir de un boliche y la causa suma nuevas detenidas

La Justicia avanza con medidas para reconstruir las horas previas al presunto abuso denunciado por una joven de 20 años en Caucete. Hay dos mujeres detenidas y buscan identificar a un hombre mencionado en la causa.

La investigación por una denuncia de presunto abuso sexual ocurrida en Caucete continúa avanzando y, por estas horas, uno de los principales objetivos de la Justicia es reconstruir qué sucedió durante la madrugada previa al hecho denunciado y quiénes estuvieron junto a la joven antes del episodio.

La causa es investigada por la UFI CAVIG y se inició luego de que una joven de 20 años radicara una denuncia afirmando haber sido víctima de un abuso sexual tras salir de un reconocido boliche del departamento durante la madrugada del domingo pasado.

De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, los investigadores trabajan sobre distintas líneas para determinar cómo se desarrolló la secuencia de hechos y en qué circunstancias la denunciante quedó sola antes del presunto ataque.

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En ese contexto, la Justicia intenta establecer si existió algún tipo de conocimiento previo, coordinación o situaciones que puedan aportar claridad a la reconstrucción de lo ocurrido. También se analizan testimonios, comunicaciones y otros elementos incorporados a la causa.

Según trascendió, la joven habría manifestado que, tras salir del local bailable, fue abordada por un hombre que luego habría abusado sexualmente de ella. En su relato, además, señaló que una mujer escuchó sus pedidos de auxilio, situación que derivó posteriormente en la intervención policial.

Mientras avanza la pesquisa, ya hay dos mujeres detenidas en el marco de la investigación. Por el momento, los fiscales buscan determinar cuál fue su posible participación o vínculo con la denunciante y con el contexto previo al hecho denunciado.

Fuentes judiciales remarcaron que todavía no existen conclusiones definitivas y que todas las personas involucradas continúan sujetas al proceso investigativo, mientras se reúnen nuevas pruebas para esclarecer el caso e identificar al hombre mencionado en la denuncia.

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