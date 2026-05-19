Orrego inauguró una escuela y un ENI en Chimbas para la educación pública

En este contexto, Orrego dijo: “Inauguramos un establecimiento educativo que representa oportunidades para el futuro de los chicos. La educación es fundamental y requiere infraestructura, servicios y docentes comprometidos; en San Juan pensamos en las generaciones futuras y trabajamos para resolver los problemas, incluso en tiempos difíciles. Mi historia personal refleja la importancia de la educación pública y el esfuerzo familiar. Hoy celebramos abrir puertas a nuevas oportunidades y garantizar un entorno seguro y de calidad para los estudiantes”.

Actualmente, el Gobierno de San Juan impulsa la construcción de ocho nuevos establecimientos educativos para nivel inicial en Capital, Sarmiento, Pocito, Caucete, 25 de Mayo, Chimbas y Ullum, consolidando una política pública enfocada en fortalecer la educación desde los primeros años y acompañar el crecimiento de las comunidades.

Datos de las obras

ENI N° 90 – Barrio 7 de Septiembre

El nuevo edificio del ENI N° 90 fue ejecutado íntegramente con fondos provinciales y permitirá ampliar el acceso a espacios educativos adecuados para la primera infancia en Chimbas.

El establecimiento cuenta con tres salitas con sanitarios y mobiliario completo, SUM-ludoteca, cocina, patio institucional y patio de juegos con calesita y mangrullo, además de dirección, sanitarios accesibles, climatización frío/calor y sistema de seguridad.

La obra tiene una superficie total de 401,43 metros cuadrados y fue proyectada para ofrecer espacios seguros, modernos y adaptados a las necesidades de niños y docentes, promoviendo el juego, la recreación y el aprendizaje desde los primeros años.

Escuela Primaria Barrio 7 de Septiembre

La nueva escuela primaria fue diseñada para responder a la matrícula actual y futura del sector, acompañando el crecimiento poblacional de la zona y fortaleciendo el acceso a educación pública de calidad.

El edificio posee casi 1.000 metros cuadrados cubiertos e incluye aulas equipadas, SUM, laboratorios, cocina y economato, dirección, secretaría, sala docente, sanitarios accesibles y espacios recreativos y deportivos.

Además, cuenta con patio cívico, playón deportivo, estacionamiento, espacios para motos y bicicletas, red contra incendios, aire acondicionado y equipamiento de cocina industrial, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los estudiantes.

La obra fue financiada con fondos provinciales y forma parte de una estrategia de gestión que entiende a la educación como una herramienta central para el desarrollo y el futuro de San Juan.