Orrego, en la Expo: "La minería debe sostenerse más allá de los gobiernos"

La edición 2026 de la Expo llegó con cifras récord. Según detalló el propio Orrego, la convocatoria ya superó ampliamente las previsiones iniciales y consolidó al evento como uno de los principales encuentros mineros del país.

“Hace dos años había 6.000 personas preacreditadas y hoy ya son más de 26.000. Cuando termine el evento, seguramente van a pasar cerca de 50.000 personas”, señaló.

La magnitud también se reflejó en el despliegue logístico: más de 18.000 metros cuadrados de exposición, cientos de stands, maquinaria pesada, desarrollos tecnológicos y la presencia de más de 450 empresas y 80 auspiciantes ligados al sector minero y energético.

El foco estuvo puesto especialmente en el cobre, mineral que aparece como una de las grandes apuestas económicas de San Juan para los próximos años.

“Hay dos minerales estratégicos: el litio y el cobre. Y de los diez proyectos de cobre que existen en Argentina, seis están en San Juan”, remarcó Orrego.

El gobernador vinculó ese escenario con la aceleración de la transición energética mundial y sostuvo que la demanda de minerales críticos ya dejó de ser una proyección a largo plazo. “Ya no hablamos de 2030. Esto se adelantó a 2026 o 2027. La demanda es enorme”, afirmó.

Durante su discurso, el mandatario también intentó responder a uno de los debates más sensibles alrededor de la actividad minera: el impacto ambiental. “Cuando hablamos de minería, hablamos de ambiente”, sostuvo, al defender el rol estratégico de minerales como el cobre en el desarrollo de energías limpias y nuevas tecnologías.

“Es un mineral que no se puede reemplazar. Está en un desfibrilador, en un teléfono. Forma parte de la vida cotidiana”, explicó. En otro tramo de la apertura, Orrego insistió en la necesidad de generar consensos políticos duraderos para garantizar previsibilidad y atraer inversiones a largo plazo.

“Tiene que ser una verdadera política de Estado, que se mantenga en el tiempo”, expresó al referirse al desarrollo minero. El gobernador también destacó la creación de la Mesa Federal Minera y valoró la articulación entre provincias y Nación para avanzar en definiciones comunes sobre el sector.

Además, defendió el perfil productivo de San Juan y recordó el peso económico que hoy tiene la minería dentro de las exportaciones provinciales. “Más del 80% de nuestras exportaciones tienen que ver con el oro y la cal”, indicó.

Sobre el cierre, Orrego dejó una frase que buscó sintetizar el espíritu del encuentro y el posicionamiento que intenta construir San Juan frente al escenario internacional. “La minería es un motor de despegue de la República Argentina”, concluyó.