¿Cortes de luz o agua por el Zonda? Esto es lo que tenés que hacer y a quién llamar

Las cuadrillas ya trabajan para atender los inconvenientes, aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial con el alcance total de las fallas ni un tiempo estimado de normalización.

Rivadavia, Chimbas y Capital, los más afectados

Las ráfagas provocaron fallas en las Estaciones Transformadoras Santa María de Oro y Sarmiento, que abastecen a sectores de los departamentos Rivadavia, Chimbas y Capital. Mediante maniobras de realimentación realizadas por los equipos técnicos de Naturgy, se logró restablecer parcialmente el suministro eléctrico a los usuarios afectados.

Sin embargo, el personal continúa trabajando para completar las reparaciones y normalizar el servicio por completo. Para urgencias o emergencias, la línea de atención está disponible las 24 horas.

Si se te fue la luz: a quién llamar

El EPRE y las distribuidoras eléctricas habilitaron líneas de atención para reportar cortes y emergencias durante el temporal. Los números son los siguientes: 0-800-666-3637 para Naturgy y 496-1784 para DECSA. Ambas líneas reciben denuncias de cortes, cables caídos o daños en instalaciones.

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El EPRE aclaró que, una vez que las ráfagas de mayor intensidad cesen y las condiciones sean seguras para los trabajadores, supervisará las tareas de restauración del servicio y reparación de instalaciones en todas las zonas afectadas. Para consultas frecuentes sobre tormentas severas y electricidad, está disponible el documento específico en el sitio web epresanjuan.gob.ar.

Qué hacer durante el Zonda

Naturgy recomendó mantener cerradas puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan provocar daños en instalaciones o artefactos. También aconsejó evitar salir a la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, dado el riesgo de caída de ramas, objetos sueltos o estructuras. En cuanto al uso de la energía, sugirió desconectar los artefactos que no se estén utilizando para prevenir daños ante eventuales fluctuaciones del servicio.

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Una advertencia especialmente importante: no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados, ya que pueden representar un riesgo serio para la vida.

También puede afectarse el agua

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) también emitió un alerta. El organismo advirtió que el temporal podría generar interrupciones en el suministro eléctrico o provocar obstrucciones en las tomas de agua cruda, afectando el normal funcionamiento de los sistemas de agua potable. Por eso recomendaron contar con tanques domiciliarios que permitan sostener el servicio ante cortes o caídas de presión, y cuidar el consumo de agua potable mientras dure la alerta meteorológica.