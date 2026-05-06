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Contagio de hantavirus en el crucero se originó en una excursión en Ushuaia

La principal hipótesis apunta a que una pareja de turistas habría estado expuesta al virus antes de embarcar, durante una actividad de observación de aves en la capital fueguina.

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De acuerdo con lo informado por la agencia italiana ANSA, ambos funcionarios -que pidieron mantener su identidad en reserva- coincidieron en que el origen más probable del caso estaría vinculado a una actividad realizada en tierra firme, antes del embarque.

La línea de investigación más firme señala a una pareja de turistas holandeses, quienes habrían contraído el virus durante una excursión de observación de aves en Ushuaia, uno de los últimos destinos que visitaron antes de subir al crucero.

Según esta hipótesis, durante esa salida habrían estado en contacto con un basural, un entorno considerado de riesgo por la posible presencia de roedores portadores del hantavirus, principales vectores de la enfermedad.

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Los funcionarios aclararon que brindaron esta información bajo condición de anonimato, ya que no están autorizados a hacer declaraciones públicas mientras la investigación continúa en desarrollo.

En paralelo, las autoridades sanitarias recordaron que tanto Ushuaia como la provincia de Tierra del Fuego no registraban antecedentes de casos de hantavirus, lo que agrega un elemento de particularidad al episodio.

Los tres pasajeros que tienen síntomas de hantavirus fueron evacuados del crucero MV Hondius. mientras la OMS confirmó que circula la cepa Andes, que se transmite entre humanos.

Se trata de dos tripulantes que están enfermos y una persona que es considerada contacto estrecho. Todos fueron evacuados en aviones ambulancia desde el aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, a Países Bajos.

Por su parte, la ministra de Salud de España, Mónica García, confirmó que el crucero finalmente desembarcará en las Islas Canarias.

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