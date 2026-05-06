Contagio de hantavirus en el crucero se originó en una excursión en Ushuaia

Los funcionarios aclararon que brindaron esta información bajo condición de anonimato, ya que no están autorizados a hacer declaraciones públicas mientras la investigación continúa en desarrollo.

En paralelo, las autoridades sanitarias recordaron que tanto Ushuaia como la provincia de Tierra del Fuego no registraban antecedentes de casos de hantavirus, lo que agrega un elemento de particularidad al episodio.

Los tres pasajeros que tienen síntomas de hantavirus fueron evacuados del crucero MV Hondius. mientras la OMS confirmó que circula la cepa Andes, que se transmite entre humanos.

Se trata de dos tripulantes que están enfermos y una persona que es considerada contacto estrecho. Todos fueron evacuados en aviones ambulancia desde el aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, a Países Bajos.

Por su parte, la ministra de Salud de España, Mónica García, confirmó que el crucero finalmente desembarcará en las Islas Canarias.