De acuerdo con lo informado por la agencia italiana ANSA, ambos funcionarios -que pidieron mantener su identidad en reserva- coincidieron en que el origen más probable del caso estaría vinculado a una actividad realizada en tierra firme, antes del embarque.
Contagio de hantavirus en el crucero se originó en una excursión en Ushuaia
La principal hipótesis apunta a que una pareja de turistas habría estado expuesta al virus antes de embarcar, durante una actividad de observación de aves en la capital fueguina.