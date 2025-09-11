Orrego: "La educación es la herramienta más importante de los seres humanos"

Luego de las ofrendas florales, Orrego dijo: "Un placer hoy disfrutar del Día del Maestro, homenajear nada más y nada menos que el proceso más importante que ha tenido la Argentina. La educación es la herramienta más importante que tenemos como seres humanos para avanzar, evolucionar y tener una movilidad social ascendente. La mejor forma de rendirle homenaje a Sarmiento es hacerlo todos los días, trabajando para nuestra patria y nuestra gente. Si logramos aprender, trabajar y producir, todo lo demás llega por añadidura. En tiempos difíciles, hemos dado prioridad y vamos a seguir dando prioridad a la educación, porque ese es el camino y el norte para San Juan. Ser docente es ser un ser especial, no cualquiera puede ser maestro. En definitiva, somos un poquito de todos los maestros que hemos tenido. Sin docentes, sin maestros, no hay revolución, no hay transformación. Mi respeto y mi reconocimiento al trabajo diario de cada uno de ellos".

Mientras que la ministra Fuentes aseguró: "Soy una ministra de Educación de la provincia donde nació Sarmiento y donde estamos comprometidos en renovar la educación de San Juan. Comenzamos hace un año y medio y hoy estamos transformando el sistema educativo con una agenda que puso la educación como prioridad. Más de 25 mil chicos van a recibir computadoras y nuestras docentes también, porque valoramos y respetamos su labor. Como sanjuaninos tenemos que seguir trabajando juntos para mejorar la calidad educativa de San Juan y de toda la región. Felicitaciones a nuestros docentes, son lo mejor que tenemos".

El acto reafirmó el compromiso de la provincia con los valores que Sarmiento promovió, destacando su legado educativo y cultural que sigue vigente en San Juan y en todo el país.