Con más de 90 locales, abrió Las Lajas y Orrego puso el foco en el trabajo

“Cada persiana que se levanta tiene que ver con los sueños de muchas personas y además genera trabajo”, expresó el mandatario provincial, quien además valoró que tanto los desarrolladores del proyecto como gran parte de los comerciantes sean sanjuaninos.

El gobernador también sostuvo que el nuevo complejo comercial puede transformarse en “un polo de descentralización del comercio sanjuanino”, al ubicarse en una zona estratégica del Oeste provincial, en el límite entre Chimbas y Rivadavia.

Por su parte, la intendenta Daniela Rodríguez resaltó el movimiento laboral que generó la obra durante su construcción y señaló que apostar a inversiones de este tipo “no es fácil” en el actual contexto económico.

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“Invertir en estos tiempos y hacerlo en dólares no es sencillo. Ver la cantidad de hombres y mujeres trabajando acá fue algo muy importante para el departamento”, afirmó.

El Centro Comercial Las Lajas tiene una superficie total superior a los 8.000 metros cuadrados, de los cuales unos 5.600 son cubiertos. El complejo cuenta con 82 locales comerciales, 12 espacios gastronómicos y un supermercado con depósito independiente.

Además, posee cuatro ingresos y estacionamiento para más de 100 vehículos.

El emprendimiento fue desarrollado frente al complejo residencial Las Lajas 1 y 2, considerado uno de los barrios privados más grandes de la provincia, donde actualmente viven más de 450 familias.

Según detallaron desde la organización, la obra fue finalizada en apenas 13 meses y fue diseñada con un esquema que apunta a reducir costos de alquiler y expensas para facilitar el acceso de comerciantes locales.

Entre las propuestas comerciales que ya comenzaron a funcionar hay locales de indumentaria, librerías, jugueterías y espacios recreativos orientados a las familias.