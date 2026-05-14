En la tarde de este jueves, el INDEC publicó la inflación de abril de este año, que registró un incremento de 2,6% y acumuló 12,3% en el primer cuatrimestre del año. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego se refirió en rueda de prensa respecto a la publicación del organismo con el dato que cortó una racha de 10 meses consecutivos sin bajar.
Marcelo Orrego: "Es importante que baje la inflación"
El gobernador se refirió a la inflación de abril que dio a conocer este jueves el Indec, el dato bajó tras 10 meses de alza.