Marcelo Orrego: "Es importante que baje la inflación"

“Es importante que baje la inflación. Este Gobierno (nacional) vino con todas las intenciones de bajar la inflación, cuando se asumió el 10 de diciembre la inflación volaba por el cielo y había que tomar definiciones firmes para bajarla, ha sido una constante. Esperemos que esa inflación vaya bajando aún más. El presidente dijo que su estimación es que llegue a 0, por supuesto que es un objetivo muy difícil”, remarcó.

Respecto a la situación económica, el primer mandatario provincial manifestó que “hubo una baja de la recaudación, la peor de los últimos 13 años. Pero sí hubo una mejora en este poquito tiempo porque es un mes donde se paga Ganancias y eso decanta en las provincias, debido a que es coparticipable”, culminó.