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Marcelo Orrego: "Es importante que baje la inflación"

El gobernador se refirió a la inflación de abril que dio a conocer este jueves el Indec, el dato bajó tras 10 meses de alza.

En la tarde de este jueves, el INDEC publicó la inflación de abril de este año, que registró un incremento de 2,6% y acumuló 12,3% en el primer cuatrimestre del año. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego se refirió en rueda de prensa respecto a la publicación del organismo con el dato que cortó una racha de 10 meses consecutivos sin bajar.

“Es importante que baje la inflación. Este Gobierno (nacional) vino con todas las intenciones de bajar la inflación, cuando se asumió el 10 de diciembre la inflación volaba por el cielo y había que tomar definiciones firmes para bajarla, ha sido una constante. Esperemos que esa inflación vaya bajando aún más. El presidente dijo que su estimación es que llegue a 0, por supuesto que es un objetivo muy difícil”, remarcó.

Respecto a la situación económica, el primer mandatario provincial manifestó que “hubo una baja de la recaudación, la peor de los últimos 13 años. Pero sí hubo una mejora en este poquito tiempo porque es un mes donde se paga Ganancias y eso decanta en las provincias, debido a que es coparticipable”, culminó.

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Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima de la inflación en abril de 2026

Transporte: 4,4%

Educación: 4,2%

Comunicación: 4,1%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,5%

Prendas de vestir y calzado: 3,2%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,9%

Restaurantes y hoteles: 2,6%.

Las divisiones que quedaron por debajo de la inflación en abril de 2026

Salud: 2,5%

Bienes y servicios varios: 2,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,9%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5%

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