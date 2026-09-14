Candelaria Herrera, en el equipo ideal del Sudamericano

Las Panteras perdieron 3 a 0 la final del Sudamericano ante Brasil con parciales 24-26, 19-25 y 16-25. Sólo el campeón sacó pasaje para Los Ángeles 2028.

Candelaria Herrera, de 27 años, fue una de las tres jugadoras argentinas que se destacaron en la competencia celebrada en Río de Janeiro. La sanjuanina junto a Bianca Cugno y Agostina Pelozo fueron elegidas en el equipo ideal del certamen.