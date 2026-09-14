La sanjuanina Candelaria Herrera fue incluida en el equipo ideal del Sudamericano 2026 de vóley que se jugó en Brasil. Las Panteras terminaron en el segundo lugar y consiguieron clasificar a los Juegos Panamericanos 2027 y al Mundial 2027. Argentina perdió ante Brasil la primera chance de llegar a los Juegos Olímpicos 2028.
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Candelaria Herrera, en el equipo ideal del Sudamericano
La sanjuanina Candelaria Herrera fue destacada por su participación en el Sudamericano de vóley femenino jugado en Brasil que llevó a Las Panteras al Mundial.