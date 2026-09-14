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Candelaria Herrera, en el equipo ideal del Sudamericano

La sanjuanina Candelaria Herrera fue destacada por su participación en el Sudamericano de vóley femenino jugado en Brasil que llevó a Las Panteras al Mundial.

La sanjuanina Candelaria Herrera fue incluida en el equipo ideal del Sudamericano 2026 de vóley que se jugó en Brasil. Las Panteras terminaron en el segundo lugar y consiguieron clasificar a los Juegos Panamericanos 2027 y al Mundial 2027. Argentina perdió ante Brasil la primera chance de llegar a los Juegos Olímpicos 2028.

Las Panteras perdieron 3 a 0 la final del Sudamericano ante Brasil con parciales 24-26, 19-25 y 16-25. Sólo el campeón sacó pasaje para Los Ángeles 2028.

Candelaria Herrera, de 27 años, fue una de las tres jugadoras argentinas que se destacaron en la competencia celebrada en Río de Janeiro. La sanjuanina junto a Bianca Cugno y Agostina Pelozo fueron elegidas en el equipo ideal del certamen.

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