El invierno se despide con temperaturas primaverales y máximas de hasta 31°C

La semana comenzará con un lunes moderado, donde la máxima alcanzará los 18°C y la mínima descenderá hasta los 6°C. Sin embargo, a partir del martes y miércoles las condiciones comenzarán a estabilizarse en torno a los 24°C de máxima y 8°C de mínima, con cielo despejado.

El ascenso térmico se acentuará hacia la segunda mitad de la semana. Jueves y viernes registrarán máximas de 27°C y mínimas de 13°C, mientras que el fin de semana se presentará caluroso: el sábado el termómetro alcanzará los 31°C y el domingo se mantendrá en los 30°C.