San Juan transitará la última semana del invierno con un marcado ascenso de las temperaturas que anticipa la llegada de la primavera. Según el pronóstico para los días comprendidos entre el 14 y el 20 de septiembre, la provincia registrará jornadas soleadas y un paulatino incremento en los registros térmicos, con máximas que superarán los 30°C hacia el fin de semana.
El invierno se despide con temperaturas primaverales y máximas de hasta 31°C
La última semana de la estación registrará un paulatino ascenso de la temperatura en la provincia, anticipando la llegada del calor.