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El invierno se despide con temperaturas primaverales y máximas de hasta 31°C

La última semana de la estación registrará un paulatino ascenso de la temperatura en la provincia, anticipando la llegada del calor.

San Juan transitará la última semana del invierno con un marcado ascenso de las temperaturas que anticipa la llegada de la primavera. Según el pronóstico para los días comprendidos entre el 14 y el 20 de septiembre, la provincia registrará jornadas soleadas y un paulatino incremento en los registros térmicos, con máximas que superarán los 30°C hacia el fin de semana.

La semana comenzará con un lunes moderado, donde la máxima alcanzará los 18°C y la mínima descenderá hasta los 6°C. Sin embargo, a partir del martes y miércoles las condiciones comenzarán a estabilizarse en torno a los 24°C de máxima y 8°C de mínima, con cielo despejado.

El ascenso térmico se acentuará hacia la segunda mitad de la semana. Jueves y viernes registrarán máximas de 27°C y mínimas de 13°C, mientras que el fin de semana se presentará caluroso: el sábado el termómetro alcanzará los 31°C y el domingo se mantendrá en los 30°C.

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Pronóstico día por día en San Juan (14 al 20 de septiembre)

  • Lunes 14/9: Mínima 6°C | Máxima 18°C

  • Martes 15/9: Mínima 8°C | Máxima 24°C

  • Miércoles 16/9: Mínima 8°C | Máxima 24°C

  • Jueves 17/9: Mínima 13°C | Máxima 27°C

  • Viernes 18/9: Mínima 13°C | Máxima 27°C

  • Sábado 19/9: Mínima 16°C | Máxima 31°C

  • Domingo 20/9: Mínima 12°C | Máxima 30°C

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