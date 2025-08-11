Orrego participó del 2° Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos

Por otro lado, firmaron un acta compromiso para la implementación del Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) en la provincia. El acta ratifica el convenio firmado en 2017, que establece la adquisición de equipamiento y elementos informáticos compatibles con el software del SISEF.

Con esta implementación, Nación y Provincia se comprometen a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad en los estadios y cumplir con los objetivos del programa, reforzando la protección de espectadores, jugadores y personal involucrado en los eventos deportivos.

Durante el encuentro, se desarrollaron ocho paneles con temáticas actuales como traslados interjurisdiccionales, gestión operativa, marco legal e infraestructura segura. También abordaron temas sensibles como el antisemitismo en el fútbol y el rol de las barras.

El primer panel estuvo a cargo de Franco Berlín, director de Seguridad en Eventos Deportivos, con una evaluación de la gestión nacional. Le seguirán exposiciones sobre experiencias provinciales y el funcionamiento del programa “Tribuna Segura”.

Entre los disertantes estuvieron referentes de la CONMEBOL, AFA, jefes de seguridad de clubes como River y Temperley, y representantes de la DAIA. La jornada buscó dar forma a un acta federal de trabajo conjunto y sostenido en el tiempo.

Las mesas de trabajo tuvieron como eje el plan federal para el regreso del público visitante a las canchas. Esta instancia permitió recoger aportes de todas las provincias y avanzar en una política común de prevención para que el público pueda disfrutar de los espectáculos deportivos.