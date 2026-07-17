El polémico pasado de Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial

Si bien a Vincic no lo acusaron de haber sido cabecilla de la banda y menos de haber organizado el encuentro, lo encerraron por su presunto vínculo con Tijana Maksimovic. La conocen también como Tijana Ajfon y estaba relacionada con el proxenetismo.

Cuando ingresó la policía a la cabaña, el esloveno intentó huir en un bote por el río Drina junto a tres personas y fue detenido, aunque lo liberaron a las pocas horas luego de explicarle a las autoridades su participación en esta fiesta.

“Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la Policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida”, aseguró.

Más allá de este incidente, Vincic no dejó de ser uno de los árbitros mejor considerados por la UEFA y la FIFA y fue designado en importantes eventos futbolísticos.

El equipo arbitral completo para la final del Mundial entre la Selección argentina y España

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Emiratos Árabes Unidos)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (Emiratos Árabes Unidos)