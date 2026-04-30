Con respaldo nacional, la Expo Minera refuerza su peso estratégico en San Juan

La exposición, que se desarrollará en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo, reunirá a empresas, inversores, proveedores, funcionarios y delegaciones internacionales en un espacio que ya se consolidó como el principal punto de encuentro de la minería en Argentina.

Durante tres jornadas, la agenda estará marcada por rondas de negocios, exhibiciones tecnológicas, debates técnicos y actividades estratégicas que apuntan a definir el rumbo del sector en un contexto de creciente demanda global de minerales.

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El cronograma incluye una apertura institucional, espacios de networking, paneles sobre desarrollo industrial, talento y sostenibilidad, además de actividades técnicas vinculadas a la ingeniería y la operación minera. También habrá instancias orientadas a la formación y participación de jóvenes y estudiantes.

La magnitud del evento se refleja en sus cifras: más de 400 expositores, cientos de empresas participantes, delegaciones de más de 20 países y miles de asistentes ya acreditados. A esto se suma una alta demanda en la capacidad hotelera y aérea, que anticipa un fuerte movimiento económico en la provincia.

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Además, se desarrollarán actividades específicas vinculadas a la inclusión, como encuentros orientados a la participación femenina en la industria, en línea con una agenda que busca ampliar el perfil del sector.

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En este escenario, la Expo no solo funciona como vidriera productiva, sino también como espacio de definición política y económica, donde se proyectan inversiones, se consolidan alianzas y se delinean estrategias para uno de los sectores más dinámicos del país.