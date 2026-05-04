"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > atletas

Atletas sanjuaninos brillaron en la Maratón de Mendoza

Con más de 10 mil corredores, la Maratón de Mendoza tuvo fuerte presencia sanjuanina, con podios y destacadas actuaciones en distintas distancias.

La Maratón Internacional de Mendoza 2026 volvió a consolidarse como una de las pruebas más exigentes y convocantes del calendario sudamericano, y San Juan tuvo una participación que dejó resultados concretos en los cronómetros.

Con más de 10.000 corredores de 23 países, la competencia tuvo su epicentro en el Parque General San Martín y presentó condiciones climáticas exigentes desde el inicio, con apenas 2 grados en Cacheuta, punto de largada de los 42 kilómetros.

Dentro de ese escenario, los atletas sanjuaninos lograron destacarse en distintas distancias, con podios y ubicaciones relevantes en sus respectivas categorías.

En los 21K, Paula Yacante dio uno de los resultados más sólidos de la delegación. En su debut en la distancia, finalizó 7ª en la clasificación general y obtuvo el tercer puesto en la categoría 26-30, con un tiempo de 1h26m27s.

Muy cerca llegó Valeria Paniagua, quien terminó 8ª en la general y se quedó con el primer lugar en la categoría 41-45, marcando 1h26m55s.

En la distancia de 10 kilómetros, los resultados también reflejaron el nivel competitivo de la delegación. Raúl Tejada logró el segundo puesto en la categoría 66-70, mejorando su marca personal en una actuación destacada.

En la rama femenina, Elsa Montero volvió a imponerse en la categoría 66-70, con un tiempo de 54m45s y una diferencia clara sobre sus competidoras. El medallero sanjuanino se completó con Claudia Calivar, quien alcanzó el tercer puesto en la categoría 61-65, con un registro de 1h01m21s.

Más allá de los resultados individuales, la participación incluyó a una nutrida cantidad de corredores de la provincia, entre grupos de entrenamiento y atletas independientes, lo que evidencia un crecimiento sostenido del atletismo sanjuanino en competencias de nivel regional e internacional.

La actuación en Mendoza dejó así un balance positivo, con presencia en el podio y marcas competitivas en un escenario de alta exigencia

Temas