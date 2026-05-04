Atletas sanjuaninos brillaron en la Maratón de Mendoza

En los 21K, Paula Yacante dio uno de los resultados más sólidos de la delegación. En su debut en la distancia, finalizó 7ª en la clasificación general y obtuvo el tercer puesto en la categoría 26-30, con un tiempo de 1h26m27s.

Muy cerca llegó Valeria Paniagua, quien terminó 8ª en la general y se quedó con el primer lugar en la categoría 41-45, marcando 1h26m55s.

En la distancia de 10 kilómetros, los resultados también reflejaron el nivel competitivo de la delegación. Raúl Tejada logró el segundo puesto en la categoría 66-70, mejorando su marca personal en una actuación destacada.

En la rama femenina, Elsa Montero volvió a imponerse en la categoría 66-70, con un tiempo de 54m45s y una diferencia clara sobre sus competidoras. El medallero sanjuanino se completó con Claudia Calivar, quien alcanzó el tercer puesto en la categoría 61-65, con un registro de 1h01m21s.

Más allá de los resultados individuales, la participación incluyó a una nutrida cantidad de corredores de la provincia, entre grupos de entrenamiento y atletas independientes, lo que evidencia un crecimiento sostenido del atletismo sanjuanino en competencias de nivel regional e internacional.

La actuación en Mendoza dejó así un balance positivo, con presencia en el podio y marcas competitivas en un escenario de alta exigencia