Orrego completó la entrega de 30.000 notebooks a alumnos y docentes

Agregó que “en un contexto de modernización y de comprensión de lo global, las netbooks y notebooks son un instrumento clave para que los chicos aprendan y se preparen para el futuro".

Para concluir dijo: “La logística para distribuir más de 30.000 dispositivos es enorme y el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo extraordinario para que todo salga muy bien”.

La iniciativa del Gobierno provincial, desarrollada a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, impulsa la alfabetización digital y la igualdad de oportunidades, permitiendo que miles de estudiantes accedan a tecnología actualizada para acompañar sus trayectorias escolares.

Las computadoras adquiridas por el Gobierno de San Juan con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cuentan con más de 30 aplicaciones educativas para Lengua, Matemática, Ciencias, Arte, Robótica e Inclusión, entre ellas LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, OpenShot y Tux Paint, además de herramientas accesibles como Eviacam y Arasuite.

Los equipos también incluyen entornos para experimentar con Inteligencia Artificial sin conexión mediante modelos como Llama3, Phi y Mistral, permitiendo a los estudiantes aprender sobre IA de forma segura y guiada.

El programa “Maestro de América, cultivando el futuro” se articula con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y permite consolidar una estrategia integral que vincula lectura, escritura, tecnología e innovación pedagógica en las aulas de toda la provincia.

Con la distribución completada en 9 de Julio y Sarmiento, San Juan finaliza una acción educativa que habilita a estudiantes y docentes a apropiarse de herramientas concretas para crear, investigar y aprender con mayor autonomía.