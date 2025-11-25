Volcó un micro que viajaba a Mar del Plata: hay 2 muertos y 44 heridos

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó.

Además, el fiscal afirmó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesís de la presencia de otro vehículo en el siniestro" y añadió: "No me consta porque el no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“No sabemos donde estaban los fallecidos, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”, añadió.hP8Jxg

Por último, Vera Tapia aseguró: “En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”.

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Polícia Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choféres es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”, concluyó.