Cuándo será el fin del mundo, según la NASA

Un reciente estudio hecho en base a más de 400.000 simulaciones afirma que nuestro planeta perderá sus condiciones de vida cuando el Sol entre en su fase de gigante rojo.

La NASA, junto a un equipo de investigadores del University College London y de la Universidad de Warwick, acaba de presentar un estudio que redefine las estimaciones acerca de cuando tendrá lugar el fin del mundo. Basado en más de 400.000 simulaciones de supercomputadoras, el trabajo afirma que nuestro planeta dejará de ser habitable dentro de, aproximadamente, unos 1.000 millones de años, más precisamente cuando el Sol entre en su fase de gigante rojo.

Según los astrofísicos, la expansión de la estrella hará que la órbita terrestre se vuelva inestable y que el planeta termine espiralándose hacia el interior del sistema solar. "La interacción gravitacional entre la Tierra y el Sol es comparable al efecto de la Luna sobre las mareas, por lo que, a medida que el Sol agote su hidrógeno y aumente su tamaño millones de veces, la atracción mutua modificará la órbita terrestre y provocará la pérdida progresiva de su atmósfera", explicó el autor principal del estudio, Edward Bryant,

Fin del mundo: fecha menos esperada

"Las investigaciones previas, incluidas las del Instituto Goddard de la NASA, ya habían advertido que los océanos podrían evaporarse por completo dentro de 600 o 800 millones de años, por lo que este nuevo trabajo refuerza esas proyecciones y aporta mayor precisión sobre el desenlace final", agregó el científico.

Además, los científicos señalaron que, aunque la destrucción total del planeta ocurrirá en un futuro lejano, la vida humana podría extinguirse mucho antes debido a fenómenos actuales. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la disminución del oxígeno atmosférico son algunos de los riesgos que podrían comprometer la habitabilidad terrestre en los próximos milenios.

El informe también destaca que la zona habitable del sistema solar se desplazará hacia afuera a medida que el Sol aumente su temperatura superficial. "Este movimiento dejará a la Tierra por fuera de las condiciones necesarias para mantener agua líquida y sostener la vida tal como la conocemos. En esa transición, el planeta perderá primero su atmósfera, luego sus océanos y, finalmente, su estructura superficial", indicaron desde la NASA.

A pesar de lo dramático de las proyecciones, los especialistas remarcaron que el verdadero riesgo no es la destrucción final del planeta, sino la aceleración del deterioro ambiental actual. "La contaminación, la sobreexplotación de recursos y el aumento global de temperaturas amenazan la supervivencia humana en un plazo mucho más inmediato. El destino final de la Tierra es inevitable desde el punto de vista cosmológico, pero la prolongación de la vida en el planeta depende de decisiones urgentes. Proteger los ecosistemas, reducir emisiones y frenar el calentamiento global son las claves para evitar un final anticipado", concluyeron los especialistas.

FUENTE: Perfil

