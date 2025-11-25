"
Importadores de Brasil y Chile exploraron la oferta sanjuanina

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se organizó la visita a distintas empresas en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

En una gira técnica organizada por el Ministerio de Producción, destacados compradores internacionales recorrieron bodegas y almazaras locales para fortalecer alianzas comerciales. La actividad se enmarca en las Rondas de Negocios de la Fiesta Nacional del Sol, que superaron las 150 reuniones.

La agenda incluyó visitas a empresas como Bodegas Búbica, MosMat SRL, Bodega Merced del Estero y Mat SRL, donde mantuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara de Bodegueros, Mauricio Colomé.

El perfil de las empresas visitantes refleja el abanico de oportunidades para San Juan. Entre ellas destacan:

• Opção Distribuidora (Brasil): Especialista en vinos y aceites fraccionados para retail.

• Vila Porto International Business (Brasil): Interesada en commodities a granel y productos gourmet de alto valor.

• Keyfoods S.A. (Chile): Proveedora clave para el canal HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Catering).

• Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. (Chile): Busca mosto y vino a granel para su producción de pisco, un insumo crítico para su industria.

• Sertrading (Brasil): Un jugador multisectorial con capacidad de compra consolidada.

La iniciativa contó con la participación de gigantes distribuidores de alimentos y bebidas, busca impulsar inversiones y posicionar productos como vino, aceite de oliva, frutos secos y mosto en los mercados internacionales, luego de más de 160 reuniones de negocios coordinadas durante el evento de las que participaron empresas de Brasil, Chile, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego y Córdoba, entre otras provincias, así como bancos, empresas e instituciones binacionales argentino chilenas que promueven el comercio internacional.

