Importadores de Brasil y Chile exploraron la oferta sanjuanina

• Opção Distribuidora (Brasil): Especialista en vinos y aceites fraccionados para retail.
• Vila Porto International Business (Brasil): Interesada en commodities a granel y productos gourmet de alto valor.
• Keyfoods S.A. (Chile): Proveedora clave para el canal HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Catering).
• Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. (Chile): Busca mosto y vino a granel para su producción de pisco, un insumo crítico para su industria.
• Sertrading (Brasil): Un jugador multisectorial con capacidad de compra consolidada.
La iniciativa contó con la participación de gigantes distribuidores de alimentos y bebidas, busca impulsar inversiones y posicionar productos como vino, aceite de oliva, frutos secos y mosto en los mercados internacionales, luego de más de 160 reuniones de negocios coordinadas durante el evento de las que participaron empresas de Brasil, Chile, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego y Córdoba, entre otras provincias, así como bancos, empresas e instituciones binacionales argentino chilenas que promueven el comercio internacional.