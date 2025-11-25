El Puma Rodríguez hizo un escándalo en pleno vuelo y lo bajaron del avión

Fue precisamente en ese momento cuando se apersonó el capitán de la aeronave, quien le visiblemente crispado lo invitó a bajarse del avión.

#AHORA | Expulsan de un avión a José Luis Rodríguez "El Puma" por altercado con la tripulación.



Cuando se dirigía a los pasajeros para notificarles lo sucedido, el capitán de la Aeronave visiblemente enojado le gritó que descendiera del vuelo que cubría la ruta Ecuador… pic.twitter.com/Fgma3P1Q1v — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 25, 2025

"No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", señalaba el cantante con su teléfono en mano cuando el personal del vuelo le pidió por favor que bajase.

Y frente a la inicial negativa del Puma, el capitán enfureció y a los gritos le exigió "¡desembarque de mi avión ahorita!". Al tiempo que continuó ofuscado: "No puede hacer esta filma(ción) y todo!. Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!".

Tras ello, el popular intérprete de Agárrense de la manos y tantísimos otros éxitos latinos, no tuvo más remedio que sacar su maletín del portaequipaje interno y bajarse del avión. Así las cosas, de acuerdo al noticiero de Telemundo hasta el momento la compañía aérea no se ha pronunciado al respecto sobre el incidente que dejó a pie a El Puma Rodríguez.