El Puma Rodríguez hizo un escándalo en pleno vuelo y lo bajaron del avión

El capitán del avión que abordaba el famoso cantante para regresar a Estados Unidos lo echó del vuelo a los gritos mientras El Puma Rodríguez registraba todo.

Hace apenas unas horas, el cantante venezolano José Luis El Puma Rodríguez protagonizó un insólito y escandaloso momento al ser, literalmente, echado del avión que abordaba en la capital de Ecuador para regresar a Miami cuando el capitán lo desalojó de la aeronave a los gritos.

Según informaron desde la señal latina Telemundo, José Luis Rodríguez estaba acomodando su equipaje de mano en el vuelo de American Airlines cuando el pasajero que iba al lado suyo "se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras su trasplante pulmonar", motivo por el que se quejó con las azafatas.

Según puede verse en el video de uno de los pasajeros del vuelo que se hizo viral rápidamente, el cantante se paró frente a todos los pasajeros, y mientras grababa la situación con su teléfono celular, explicaba lo ocurrido con su maletín y el pasajero en cuestión.

Fue precisamente en ese momento cuando se apersonó el capitán de la aeronave, quien le visiblemente crispado lo invitó a bajarse del avión.

"No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", señalaba el cantante con su teléfono en mano cuando el personal del vuelo le pidió por favor que bajase.

Y frente a la inicial negativa del Puma, el capitán enfureció y a los gritos le exigió "¡desembarque de mi avión ahorita!". Al tiempo que continuó ofuscado: "No puede hacer esta filma(ción) y todo!. Usted estaba muy (...) con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!".

Tras ello, el popular intérprete de Agárrense de la manos y tantísimos otros éxitos latinos, no tuvo más remedio que sacar su maletín del portaequipaje interno y bajarse del avión. Así las cosas, de acuerdo al noticiero de Telemundo hasta el momento la compañía aérea no se ha pronunciado al respecto sobre el incidente que dejó a pie a El Puma Rodríguez.

FUENTE: Primicias YA

