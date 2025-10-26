Orrego celebró la banca que conservará el oficialismo con Martín

“Estoy sumamente orgulloso de tener estos candidatos que le pusieron alma, corazón y vida. Hemos logrado conservar esa banca en Diputados”, resaltó.

El gobernador remarcó que fue “una elección muy difícil de leer y quiero agradecer a cada uno de los sanjuaninos que confió en estos candidatos y en este proyecto. Es un espacio que está pensando todo el día y todos los días en cómo mejorar la vida de los sanjuaninos”, finalizó.

Luego, fue el turno del diputado electo, Fabián Martín, que conservará la banca del orreguismo en la Cámara Baja. “Te agradezco Marcelo por la confianza, el apoyo de siempre y felicitarte porque sos un hombre de palabra. El gobernador lo dijo claramente: es una elección nacional, donde mantuvimos a nuestro legislador. Esa diputada nacional, María de los Ángeles, cumplirá su mandato el 10 de diciembre y quien les habla asumirá en la Cámara de Diputados de la Nación, por supuesto, defendiendo a los sanjuaninos”, remarcó.

“Felicito a Cristian Andino y a Abel Chiconi porque también van a representar a San Juan, y eso es muy importante”, destacó.

Para finalizar, resaltó: “Fue un día muy lindo el que hemos vivido, una campaña sana, sin agravios, eso es lo importante. Hay democracia en San Juan, hay respeto y hay una gestión que conduce el gobernador, que marca el camino y un rumbo”.

Embed - Elecciones legislativas 2025 Marcelo Orrego y Fabián Martín Discurso

Embed - Elecciones legislativas 2025 - Marcelo Orrego Declaraciones