Orrego celebró la banca que conservará el oficialismo con Martín

El gobernador Marcelo Orrego habló en el búnker y agradeció a los candidatos y a los sanjuaninos por el apoyo.

Luego de conocer los resultados provisorios oficiales, el gobernador Marcelo Orrego habló ante la militancia y la prensa en el búnker del Frente Por San Juan, ubicado en avenida Ignacio de la Roza y Ameghino. Juntos a los candidatos, emitió su mensaje tras conocer los resultados de las elecciones legislativas de este domingo.

“La elección fue nacional y sumamente polarizada, en la cual San Juan rompió esa polarización, por eso hemos tardado un poco en acercarnos acá y charlar con ustedes. Hemos puesto absolutamente todo el esfuerzo y conservamos un legislador nacional, en este caso, quien va a tener un nuevo legislador es La Libertad Avanza”, manifestó el primer mandatario provincial. Esto es debido a que de los tres legisladores que dejan sus bancas, dos son del peronismo y una del orreguismo. Con esta nueva elección, el PJ pierde solo uno, el oficialismo conserva la banca y LLA suma un lugar.

“Estoy sumamente orgulloso de tener estos candidatos que le pusieron alma, corazón y vida. Hemos logrado conservar esa banca en Diputados”, resaltó.

El gobernador remarcó que fue “una elección muy difícil de leer y quiero agradecer a cada uno de los sanjuaninos que confió en estos candidatos y en este proyecto. Es un espacio que está pensando todo el día y todos los días en cómo mejorar la vida de los sanjuaninos”, finalizó.

Luego, fue el turno del diputado electo, Fabián Martín, que conservará la banca del orreguismo en la Cámara Baja. “Te agradezco Marcelo por la confianza, el apoyo de siempre y felicitarte porque sos un hombre de palabra. El gobernador lo dijo claramente: es una elección nacional, donde mantuvimos a nuestro legislador. Esa diputada nacional, María de los Ángeles, cumplirá su mandato el 10 de diciembre y quien les habla asumirá en la Cámara de Diputados de la Nación, por supuesto, defendiendo a los sanjuaninos”, remarcó.

“Felicito a Cristian Andino y a Abel Chiconi porque también van a representar a San Juan, y eso es muy importante”, destacó.

Para finalizar, resaltó: “Fue un día muy lindo el que hemos vivido, una campaña sana, sin agravios, eso es lo importante. Hay democracia en San Juan, hay respeto y hay una gestión que conduce el gobernador, que marca el camino y un rumbo”.

