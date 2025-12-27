RIGI: San Juan concentra la mayor inversión minera con dos proyectos estratégicos

Los proyectos estratégicos que ponen a la provincia a la cabeza son Los Azules, una de las reservas de cobre más importantes del mundo con una inversión estimada de 2.672 millones de dólares, y la mina Gualcamayo, orientada a la producción de oro y plata con un compromiso de inversión de 665 millones de dólares. En conjunto, ambas iniciativas representan una inyección de capital superior a los 3.300 millones de dólares para la economía local.

Un motor para el crecimiento nacional

El RIGI fue diseñado para atraer inversiones de gran escala mediante una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, buscando generar previsibilidad a largo plazo. En este contexto, San Juan ha logrado diferenciarse gracias a su seguridad jurídica y a una política de Estado enfocada en el desarrollo sustentable de los recursos naturales.