RIGI: San Juan concentra la mayor inversión minera con dos proyectos estratégicos

Con la aprobación de Los Azules y Gualcamayo, la provincia atrae más de 3.300 millones de dólares bajo el nuevo régimen de incentivos.

El panorama económico de San Juan ha recibido un impulso determinante tras la confirmación de que la provincia lidera la captación de proyectos mineros dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De las diez iniciativas aprobadas por el Gobierno nacional en diversos sectores productivos, San Juan destaca al albergar dos de los cuatro proyectos mineros que ya cuentan con luz verde para iniciar su desarrollo.

Los proyectos estratégicos que ponen a la provincia a la cabeza son Los Azules, una de las reservas de cobre más importantes del mundo con una inversión estimada de 2.672 millones de dólares, y la mina Gualcamayo, orientada a la producción de oro y plata con un compromiso de inversión de 665 millones de dólares. En conjunto, ambas iniciativas representan una inyección de capital superior a los 3.300 millones de dólares para la economía local.

Un motor para el crecimiento nacional

El RIGI fue diseñado para atraer inversiones de gran escala mediante una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, buscando generar previsibilidad a largo plazo. En este contexto, San Juan ha logrado diferenciarse gracias a su seguridad jurídica y a una política de Estado enfocada en el desarrollo sustentable de los recursos naturales.

A nivel país, el impacto del régimen ya se traduce en compromisos que superan los 25.000 millones de dólares. Mientras San Juan tracciona el bloque de metales industriales y preciosos, otras provincias como Salta y Catamarca completan el esquema minero con proyectos de litio (Rincón y Hombre Muerto Oeste, respectivamente).

Impacto en el empleo y la tecnología

La puesta en marcha de estos proyectos bajo el marco del RIGI no solo garantiza la llegada de divisas, sino que también prevé una aceleración en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en San Juan. Además, se espera un fuerte avance en materia de infraestructura y desarrollo tecnológico regional, consolidando a la provincia como el polo minero más dinámico de la Argentina y un destino atractivo para los mercados internacionales.

