El panorama económico de San Juan ha recibido un impulso determinante tras la confirmación de que la provincia lidera la captación de proyectos mineros dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De las diez iniciativas aprobadas por el Gobierno nacional en diversos sectores productivos, San Juan destaca al albergar dos de los cuatro proyectos mineros que ya cuentan con luz verde para iniciar su desarrollo.
RIGI: San Juan concentra la mayor inversión minera con dos proyectos estratégicos
Con la aprobación de Los Azules y Gualcamayo, la provincia atrae más de 3.300 millones de dólares bajo el nuevo régimen de incentivos.