Murió Darío Lopérfido, tenía 62 años y padecía ELA

En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue ministro de Cultura durante seis meses en 2015 y, previamente, secretario de Cultura.

Uno de sus roles más destacados fue el de director artístico y general del Teatro Colón entre 2015 y 2016, período en el que impulsó reformas y programaciones que generaron tanto reconocimientos como controversias en el ámbito artístico.

También presidió Ópera Latinoamérica y participó activamente en la promoción de festivales como el BAFICI, consolidándose como una figura de peso en el debate cultural y político liberal argentino.

En 2025, ya instalado en Madrid, hizo pública su enfermedad. En una columna publicada en la revista Seúl, escribió: “Tener ELA es una mierda. No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. [...] El Darío de antes de la enfermedad ya murió. El actual es otra persona con otra vida y otros pensamientos”, escribió.

En otra reflexión, compartida en redes y medios, también expresó: “Hay enfermedades que te matan más rápido. Esta tiene esta cosa de la imposibilidad física, y eso es lo que más duele”.