Febrero comienza a despedirse: viernes nublado y alerta por tormentas

Hacia la tarde, se espera el pico máximo de temperatura con 30°C. Sin embargo, será el momento de mayor inestabilidad:

Fenómeno : Se prevé el desarrollo de tormentas .

Precipitaciones : La probabilidad de caída de agua se eleva significativamente a un rango de entre el 40% y 70% .

Vientos: El viento continuará soplando desde el Sudeste, pero disminuirá su velocidad a un rango de 7 a 12 km/h.

Noche con tormentas aisladas

Para el cierre del día, las condiciones tenderán a una leve mejoría, aunque persistirá la inestabilidad:

Temperatura : El termómetro marcará los 24°C .

Precipitaciones : Se esperan tormentas aisladas , con una probabilidad que desciende al rango de entre el 10% y 40% .

Vientos: La dirección predominante rotará hacia el Noreste, con velocidades que volverán a incrementarse entre los 23 y 31 km/h.

Ante el alerta por tormentas durante la tarde, se recomienda a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios, especialmente si se encuentran al aire libre o circulando por zonas propensas a anegamientos.