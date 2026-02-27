"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Viernes

Febrero comienza a despedirse: viernes nublado y alerta por tormentas

El último viernes del mes se presentará con un cielo cubierto y una alta probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

En el cierre de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un viernes marcado por la probabilidad de lluvias en distintos puntos de la provincia.

Cronología para la jornada de hoy

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una temperatura de 22°C. Los vientos soplarán desde el sector Sudeste con una intensidad moderada de entre 23 y 31 km/h. En este periodo, la probabilidad de lluvias es mínima, situándose entre el 0% y el 10%.

Te puede interesar...

Hacia la tarde, se espera el pico máximo de temperatura con 30°C. Sin embargo, será el momento de mayor inestabilidad:

  • Fenómeno: Se prevé el desarrollo de tormentas.

  • Precipitaciones: La probabilidad de caída de agua se eleva significativamente a un rango de entre el 40% y 70%.

  • Vientos: El viento continuará soplando desde el Sudeste, pero disminuirá su velocidad a un rango de 7 a 12 km/h.

Noche con tormentas aisladas

Para el cierre del día, las condiciones tenderán a una leve mejoría, aunque persistirá la inestabilidad:

  • Temperatura: El termómetro marcará los 24°C.

  • Precipitaciones: Se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad que desciende al rango de entre el 10% y 40%.

  • Vientos: La dirección predominante rotará hacia el Noreste, con velocidades que volverán a incrementarse entre los 23 y 31 km/h.

Ante el alerta por tormentas durante la tarde, se recomienda a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios, especialmente si se encuentran al aire libre o circulando por zonas propensas a anegamientos.

Temas

Te puede interesar