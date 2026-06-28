Orrego felicitó a Diego Santilli y pidió profundizar el trabajo con Nación

Felicitaciones a @diegosantilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.



Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) June 28, 2026

En el mismo mensaje, el gobernador hizo hincapié en la necesidad de mantener una agenda de trabajo coordinada entre ambos gobiernos.

"Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos", expresó.

La designación de Santilli se produjo tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo este fin de semana. Hasta ahora, el dirigente se desempeñaba como ministro del Interior y pasará a conducir la Jefatura de Gabinete, uno de los puestos con mayor peso político dentro del Poder Ejecutivo.

La relación entre Orrego y Santilli se consolidó durante la gestión del ahora jefe de Gabinete al frente del Ministerio del Interior. En ese rol, el funcionario nacional visitó San Juan en dos oportunidades durante este año para participar de actividades junto al Gobierno provincial y avanzar en distintos temas de gestión.

Con este mensaje, Orrego volvió a marcar su intención de sostener una relación institucional con la Casa Rosada, en un contexto en el que la coordinación entre Nación y las provincias resulta clave para el desarrollo de obras, programas y políticas públicas.