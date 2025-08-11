"
Operativos integrales llegarán por primera vez a Huaco y Mogna

El programa provincial llevará trámites, servicios y asesoramiento a las localidades jachalleras el 14 de agosto, facilitando gestiones sin que los vecinos deban salir de su localidad.

El gobierno de San Juan continúa con su programa de operativos integrales San Juan Cerca, que esta vez llegará por primera vez a las localidades de Huaco y Mogna, en el departamento Jáchal. El próximo jueves 14 de agosto, vecinos de estas zonas podrán realizar trámites, consultas médicas y recibir asesoramiento sin necesidad de trasladarse a la capital provincial.

Las actividades previas comenzarán el miércoles 13 en la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, en Villa San José, donde entre las 9 y las 15 horas se podrán gestionar diversos trámites. Ya el jueves, de 9 a 13, el operativo se trasladará al Club Atlético de Huaco, y de 14 a 17, a la Escuela Capitán Hipólito Buchardo, en Mogna.

San Juan Cerca está coordinado por la Dirección de Políticas para la Equidad y convoca a todos los ministerios del gobierno provincial. Entre los servicios que se ofrecerán se destacan: inscripción en el Registro de Emprendedores, gestión del Certificado Único de Discapacidad, solicitud y renovación de DNI, turnos médicos en diversas especialidades, vacunación, asesoramiento en defensa al consumidor, trámites tributarios, asesoría para clubes deportivos, entrega de antiparasitarios y vacunas antirrábicas para mascotas, entre otros.

Esta iniciativa apunta a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los sanjuaninos, llevando el Estado directamente a las localidades alejadas, evitando que los vecinos deban viajar cientos de kilómetros para realizar gestiones clave. La atención será por demanda espontánea y solo se requiere llevar documentación básica como el DNI original y fotocopias.

Con la llegada de San Juan Cerca a Huaco y Mogna, el gobierno provincial reafirma su compromiso con la inclusión social y la descentralización de servicios públicos, facilitando la vida cotidiana de los habitantes de estas comunidades rurales.

