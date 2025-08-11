Operativos integrales llegarán por primera vez a Huaco y Mogna

Las actividades previas comenzarán el miércoles 13 en la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, en Villa San José, donde entre las 9 y las 15 horas se podrán gestionar diversos trámites. Ya el jueves, de 9 a 13, el operativo se trasladará al Club Atlético de Huaco, y de 14 a 17, a la Escuela Capitán Hipólito Buchardo, en Mogna.

San Juan Cerca está coordinado por la Dirección de Políticas para la Equidad y convoca a todos los ministerios del gobierno provincial. Entre los servicios que se ofrecerán se destacan: inscripción en el Registro de Emprendedores, gestión del Certificado Único de Discapacidad, solicitud y renovación de DNI, turnos médicos en diversas especialidades, vacunación, asesoramiento en defensa al consumidor, trámites tributarios, asesoría para clubes deportivos, entrega de antiparasitarios y vacunas antirrábicas para mascotas, entre otros.