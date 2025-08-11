El gobierno de San Juan continúa con su programa de operativos integrales San Juan Cerca, que esta vez llegará por primera vez a las localidades de Huaco y Mogna, en el departamento Jáchal. El próximo jueves 14 de agosto, vecinos de estas zonas podrán realizar trámites, consultas médicas y recibir asesoramiento sin necesidad de trasladarse a la capital provincial.
Operativos integrales llegarán por primera vez a Huaco y Mogna
El programa provincial llevará trámites, servicios y asesoramiento a las localidades jachalleras el 14 de agosto, facilitando gestiones sin que los vecinos deban salir de su localidad.