Operativo de desinsectación y desratización: intensifican acciones en distintos

Durante el turno mañana, las acciones comenzarán los días lunes 11 y martes 12 con la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, gestionados a través del Sistema Municipal de Reclamos.

En tanto, los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, las tareas se concentrarán en la calle Corrientes, en el tramo comprendido entre Salta y Mendoza, donde se realizará un operativo de desinsectación en la zona.