La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de desinsectación, desratización y educación ambiental que se llevará adelante del lunes 11 al viernes 15 de mayo, en distintos puntos del ejido capitalino, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y mejorar la calidad ambiental.
Operativo de desinsectación y desratización: intensifican acciones en distintos
Las tareas se desarrollarán del 11 al 15 de mayo en turnos mañana y tarde, con intervenciones programadas y atención de reclamos vecinales.