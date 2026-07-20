Operativo de emergencia: asistieron a más de 500 familias tras el duro temporal

Las labores preventivas comenzaron desde el jueves 16 de julio en los departamentos de Jáchal, Calingasta e Iglesia, zonas donde los equipos técnicos lograron abordar a un total de 541 familias pertenecientes a diversos distritos.

Este abordaje territorial incluye entrevistas personalizadas a los integrantes de cada grupo familiar e inspecciones por parte de trabajadores sociales para evaluar las condiciones edilicias y de techos de las viviendas. Asimismo, de acuerdo con los requerimientos prioritarios de cada caso, se realiza la entrega de asistencia básica.