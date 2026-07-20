El Gobierno de San Juan comunicó que se encuentra desarrollando intensos operativos de asistencia destinados a contener a las familias impactadas por las extremas condiciones climáticas ocurridas desde el pasado viernes 17 de julio hasta la fecha. En el despliegue intervienen de forma coordinada la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y la Dirección Provincial de Vialidad.
Operativo de emergencia: asistieron a más de 500 familias tras el duro temporal
Equipos técnicos y autoridades provinciales llevan adelante acciones preventivas y de abordaje territorial para atender a las familias afectadas por las inclemencias climáticas registradas en la provincia.