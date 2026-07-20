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Operativo de emergencia: asistieron a más de 500 familias tras el duro temporal

Equipos técnicos y autoridades provinciales llevan adelante acciones preventivas y de abordaje territorial para atender a las familias afectadas por las inclemencias climáticas registradas en la provincia.

El Gobierno de San Juan comunicó que se encuentra desarrollando intensos operativos de asistencia destinados a contener a las familias impactadas por las extremas condiciones climáticas ocurridas desde el pasado viernes 17 de julio hasta la fecha. En el despliegue intervienen de forma coordinada la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y la Dirección Provincial de Vialidad.

Las labores preventivas comenzaron desde el jueves 16 de julio en los departamentos de Jáchal, Calingasta e Iglesia, zonas donde los equipos técnicos lograron abordar a un total de 541 familias pertenecientes a diversos distritos.

Este abordaje territorial incluye entrevistas personalizadas a los integrantes de cada grupo familiar e inspecciones por parte de trabajadores sociales para evaluar las condiciones edilicias y de techos de las viviendas. Asimismo, de acuerdo con los requerimientos prioritarios de cada caso, se realiza la entrega de asistencia básica.

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Durante la jornada de este lunes 20 de julio, las brigadas de asistencia concentran sus acciones puntualmente en Barreal y zonas aledañas, en Calingasta. En paralelo, otros grupos de trabajo responden a las urgencias de los pobladores en Ullum, Zonda y Pocito, mientras que personal de Vialidad Provincial ejecuta tareas de mantenimiento sobre las rutas para garantizar la accesibilidad y la seguridad vial.

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