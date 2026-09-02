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Nuevo Régimen Penal Juvenil: áreas de Gobierno preparán para su aplicación

La Asesoría Letrada de Gobierno reunió a representantes de distintas áreas provinciales para coordinar los primeros pasos ante la entrada en vigencia de la Ley 27.801. La primera reunión de trabajo ampliada se realizaría la próxima semana.

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, San Juan comenzó a definir los mecanismos necesarios para su implementación. En ese marco, la Asesoría Letrada de Gobierno convocó a representantes de distintas áreas que tendrán intervención en la aplicación de la nueva normativa.

El objetivo del encuentro fue avanzar en la definición de los principales temas que serán abordados en una primera reunión de trabajo ampliada, prevista para la próxima semana, aunque todavía resta confirmar la fecha.

El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido mediante la Ley 27.801, entrará en vigencia plena el 5 de septiembre de 2026 y reemplazará al sistema tutelar vigente desde 1980. La normativa establece un nuevo marco de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años frente a delitos contemplados en el Código Penal.

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En paralelo, la Corte de Justicia de San Juan comunicó que trabaja en la elaboración de una acordada que permitirá establecer, de manera provisoria, los primeros pasos para la aplicación de la nueva legislación en la provincia, hasta tanto se sancione un Código Procesal Penal Juvenil.

El encuentro preliminar se desarrolló en la sede de la Asesoría Letrada de Gobierno y estuvo encabezado por el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari, y contó con la participación de funcionarios judiciales, legisladores, representantes de organismos vinculados a la niñez y autoridades de seguridad.

También participaron la jueza Penal de Niñez y Adolescencia de la Segunda Nominación, María Julia Camus; el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina.

Completaron la mesa de trabajo el Asesor Letrado Adjunto del Gobierno de San Juan, Facundo Rojas Clariá; el fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado.

Durante la reunión, los representantes analizaron diferentes aspectos vinculados con la puesta en marcha del nuevo régimen en San Juan y coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

Además, acordaron avanzar en una nueva reunión para evaluar alternativas que permitan trabajar en la elaboración de un código de procedimiento penal juvenil para la provincia, que establezca las pautas específicas para la aplicación del nuevo sistema.

Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”, expresó el asesor Letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari.

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