Nuevo Régimen Penal Juvenil: áreas de Gobierno preparán para su aplicación

En paralelo, la Corte de Justicia de San Juan comunicó que trabaja en la elaboración de una acordada que permitirá establecer, de manera provisoria, los primeros pasos para la aplicación de la nueva legislación en la provincia, hasta tanto se sancione un Código Procesal Penal Juvenil.

El encuentro preliminar se desarrolló en la sede de la Asesoría Letrada de Gobierno y estuvo encabezado por el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari, y contó con la participación de funcionarios judiciales, legisladores, representantes de organismos vinculados a la niñez y autoridades de seguridad.

También participaron la jueza Penal de Niñez y Adolescencia de la Segunda Nominación, María Julia Camus; el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina.

Completaron la mesa de trabajo el Asesor Letrado Adjunto del Gobierno de San Juan, Facundo Rojas Clariá; el fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado.

Durante la reunión, los representantes analizaron diferentes aspectos vinculados con la puesta en marcha del nuevo régimen en San Juan y coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

Además, acordaron avanzar en una nueva reunión para evaluar alternativas que permitan trabajar en la elaboración de un código de procedimiento penal juvenil para la provincia, que establezca las pautas específicas para la aplicación del nuevo sistema.

“Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”, expresó el asesor Letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari.