Establecieron el monto del Salario Mínimo que rige desde septiembre

Para quienes trabajan menos horas que la jornada legal completa, el salario mínimo deberá calcularse de manera proporcional.

El nuevo salario mínimo, mes por mes

La resolución determinó una actualización escalonada del salario mínimo durante ocho meses consecutivos. Para los trabajadores mensualizados con jornada completa, los valores serán:

Septiembre 2026: $383.800.

$383.800. Octubre 2026: $391.200.

$391.200. Noviembre 2026: $398.800.

$398.800. Diciembre 2026: $406.400.

$406.400. Enero 2027: $414.200.

$414.200. Febrero 2027: $422.000.

$422.000. Marzo 2027: $429.600.

$429.600. Abril 2027: $437.000.

También se fijaron los valores correspondientes a los trabajadores jornalizados: la hora de trabajo parte de $1.919 en septiembre y llegará a $2.185 en abril de 2027.

Cómo impactará en la prestación por desempleo

El nuevo salario mínimo también funciona como referencia para determinar los límites de la Prestación por Desempleo. El beneficio se calcula tomando como base el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores a la finalización del vínculo laboral.

A partir de la nueva resolución, el monto tendrá además un piso equivalente al 50% del salario mínimo vigente y un techo que no podrá superar el 100% de ese mismo valor.

Por lo tanto, los límites de la prestación se irán modificando a medida que entren en vigencia los distintos valores del SMVM hasta abril del año próximo.

Salario Mínimo Vital y Móvil: Cuatro salarios mínimos son necesarios para superar la línea de pobreza en Argentina. Foto: Internet.

Por qué el Gobierno decidió fijar los nuevos valores

La definición del Ejecutivo llegó después de una reunión del Consejo del Salario que terminó sin consenso entre las partes. En ese encuentro, las centrales sindicales rechazaron la propuesta presentada por el sector empresario, que contemplaba incrementos de 1,8% para septiembre y 1,7% para los meses posteriores hasta abril.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno quedó habilitado para determinar los nuevos valores mediante un laudo, mecanismo que ya había utilizado en una oportunidad anterior para establecer una actualización en varios tramos.