El Circuito San Juan Villicum será escenario de un fin de semana histórico para el motociclismo de la región del 4 al 6 de septiembre de 2026. El imponente trazado sanjuanino albergará de manera simultánea el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), el Campeonato Chileno de Velocidad (CCV) y el Campeonato Latinoamericano Moto4 , en un evento de escala internacional que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan .
El motociclismo sudamericano volverá al San Juan Villicum
El Campeonato Argentino, el Chileno y el Latinoamericano Moto4 competirán, en simultáneo, del 4 al 6 de septiembre, en el circuito San Juan Villicum.