El motociclismo sudamericano volverá al San Juan Villicum

La cita pondrá en pista a los mejores referentes de Argentina, Chile y la región, fortaleciendo el vínculo deportivo trasandino en uno de los autódromos más modernos y exigentes del continente. Se espera una verdadera batalla deportiva marcada por la velocidad, el sobrepaso y la adrenalina.

Mateo Bongiovanni: la carta sanjuanina en el SBK Pro

Entre las grandes figuras que dirimirán las posiciones del campeonato se destaca el local Mateo Bongiovanni . Con un recorrido internacional a muy corta edad —que incluye pasos por el Superbike de Brasil (donde logró una recordada victoria en la categoría Honda 650 a los 17 años) y el Campeonato de España de Superbike a bordo de la Kawasaki Nº 28 del RXP MIR Racing—, el piloto sanjuanino llega con rodaje de nivel mundial.