San Martín tiene día, hora y árbitro para recibir a Midland

San Martín hilvanó tres triunfos en fila en una semana y quedó bien parado para el sprint final. El equipo del Pueblo Viejo atraviesa un buen momento y logró pasaje de buen fútbol tanto de local como de visitante.

En el camino de San Martín aparecen Midland, Tristán Suárez, Temperley, Maipú y Gimnasia de Jujuy. Sólo ante los mendocinos jugará como visitante y los duelos en el Pueblo Viejo serán determinantes para las aspiraciones de los dirigidos por Schiapparelli.