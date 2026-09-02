La Primera Nacional ingresa en su recta final y quedan 9 fechas para definir a los clasificados para el Reducido. San Martín disputó un partido menos que sus rivales directos y por diferencia está afuera de los primeros ocho equipos de la Zona B. Este domingo, desde las 15.30, recibirá a Midland por la fecha 28 del campeonato con arbitraje de Carlos Córdoba.
San Martín tiene día, hora y árbitro para recibir a Midland
El Verdinegro recibirá, en la siesta del domingo, a Midland en el Hilario Sánchez. San Martín debe ganar entrar en zona de Reducido.