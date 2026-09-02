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San Martín tiene día, hora y árbitro para recibir a Midland

El Verdinegro recibirá, en la siesta del domingo, a Midland en el Hilario Sánchez. San Martín debe ganar entrar en zona de Reducido.

La Primera Nacional ingresa en su recta final y quedan 9 fechas para definir a los clasificados para el Reducido. San Martín disputó un partido menos que sus rivales directos y por diferencia está afuera de los primeros ocho equipos de la Zona B. Este domingo, desde las 15.30, recibirá a Midland por la fecha 28 del campeonato con arbitraje de Carlos Córdoba.

San Martín hilvanó tres triunfos en fila en una semana y quedó bien parado para el sprint final. El equipo del Pueblo Viejo atraviesa un buen momento y logró pasaje de buen fútbol tanto de local como de visitante.

En el camino de San Martín aparecen Midland, Tristán Suárez, Temperley, Maipú y Gimnasia de Jujuy. Sólo ante los mendocinos jugará como visitante y los duelos en el Pueblo Viejo serán determinantes para las aspiraciones de los dirigidos por Schiapparelli.

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Los socios morosos pueden ponerse al día:

San Martín abrió una posibilidad para que los socios con deuda puedan regularizar la situación. Deberán pagar la cuota de septiembre ($30.000) y pasar a la categoría socio fútbol. Con ese valor podrán ingresar a la Popular Norte. Además, podrán mejorar su ubicación en cada partido pagando un extra: Platea Este ($5.000), Oeste Baja ($7.500) y Oeste Alta ($12.500).

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