Nueva Ley de Transporte en marcha: qué cambia para taxis, apps y colectivos
Con la ministra Laura Palma al frente, el Gobierno provincial inició la aplicación de la nueva Ley de Transporte. El nuevo esquema elimina licencias, moderniza controles y redefine taxis, apps y colectivos.
Después de años de reclamos, distorsiones y un marco legal desactualizado, San Juan comenzó a transitar una nueva etapa en materia de transporte público y privado. Con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, el Ejecutivo provincial activó las primeras acciones para aplicar la nueva Ley de Transporte, aprobada recientemente por la Legislatura y promovida por el gobernador Marcelo Orrego.
La normativa reemplaza una legislación que había quedado desfasada frente a la realidad urbana, tecnológica y laboral, y propone un ordenamiento integral del sistema, con reglas más claras para trabajadores, empresas y usuarios.
Durante los próximos 120 días, mientras se define la reglamentación, continuará vigente la Ley 814. El nuevo esquema comenzará a regir a partir de mediados de abril, con cambios que impactarán de lleno en taxis, remises, aplicaciones de transporte y colectivos.
“San Juan entra en una nueva etapa, donde la educación será fundamental para el cambio profundo en la movilidad que requiere la provincia”, sostuvo la ministra Palma, al marcar el espíritu de la reforma.
Qué cambia y por qué es clave
Fin del negocio de las licencias
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la eliminación del sistema de cupos y licencias transferibles para taxis y remises, un esquema que durante años generó un mercado paralelo, concentración en pocas manos y alquileres encubiertos.
Con la nueva normativa:
Ya no se paga licencia para trabajar.
Se implementa un sistema de registro personal e intransferible.
El ingreso será libre, pero con requisitos estrictos.
El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, fue contundente: “Ese negocio que no estaba en la legislación se terminó. Se termina la negociación de pagar por una licencia”.
Más exigencias para los vehículos
La ley impone criterios unificados de calidad y seguridad:
Antigüedad máxima de los vehículos.
Revisión Técnica Obligatoria obligatoria.
Seguro específico para transporte de personas.
Habilitación de autos de cinco puertas, una demanda histórica del sector.
Además, se unifican taxis y remises, ya que en la práctica prestaban el mismo servicio, y se elimina la obligación de pertenecer a una agencia.
Apps bajo reglas claras
Las plataformas digitales como Uber o Didi quedan definidas como servicios de intermediación, no como prestadores directos del transporte. El Estado refuerza los controles y, a la vez, incorpora un cambio clave para los usuarios: la información será pública y accesible.
Cualquier persona podrá verificar si el conductor y el vehículo están habilitados antes de viajar. "La responsabilidad del control será compartida entre el Estado y el usuario", advirtió Molina.
Colectivos: renovación y control
En el transporte público de pasajeros, la nueva ley habilita el uso del leasing, una herramienta financiera que permitirá a las empresas renovar unidades más rápido.
El objetivo es mejorar el servicio sin trasladar el costo directamente al usuario. Además, se incrementan los controles, sanciones y evaluaciones por línea, con un tablero de control que hasta ahora no existía.
Más control sobre el transporte de cargas
La reforma también alcanza al transporte de cargas, con la creación de registros unificados que permitirán saber qué circula desde y hacia San Juan, un punto estratégico frente al crecimiento productivo y minero proyectado.
Un cambio de fondo
Desde el Gobierno remarcan que la ley apunta a ordenar, transparentar y modernizar un sistema que había quedado atado a prácticas informales y a una realidad que ya no existe.
“Una ciudad moderna es aquella donde el que tiene auto viaje en colectivo. Queremos ir ahí”, resumió Molina, al explicar el sentido de la transformación.