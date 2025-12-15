Nueva Ley de Transporte en marcha: qué cambia para taxis, apps y colectivos

“San Juan entra en una nueva etapa, donde la educación será fundamental para el cambio profundo en la movilidad que requiere la provincia”, sostuvo la ministra Palma, al marcar el espíritu de la reforma.

Qué cambia y por qué es clave

Fin del negocio de las licencias

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la eliminación del sistema de cupos y licencias transferibles para taxis y remises, un esquema que durante años generó un mercado paralelo, concentración en pocas manos y alquileres encubiertos.

Con la nueva normativa:

Ya no se paga licencia para trabajar .

Se implementa un sistema de registro personal e intransferible .

El ingreso será libre, pero con requisitos estrictos.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, fue contundente: “Ese negocio que no estaba en la legislación se terminó. Se termina la negociación de pagar por una licencia”.

Más exigencias para los vehículos

La ley impone criterios unificados de calidad y seguridad:

Antigüedad máxima de los vehículos.

Revisión Técnica Obligatoria obligatoria.

Seguro específico para transporte de personas.

Habilitación de autos de cinco puertas, una demanda histórica del sector.

Además, se unifican taxis y remises, ya que en la práctica prestaban el mismo servicio, y se elimina la obligación de pertenecer a una agencia.

Apps bajo reglas claras

Las plataformas digitales como Uber o Didi quedan definidas como servicios de intermediación, no como prestadores directos del transporte. El Estado refuerza los controles y, a la vez, incorpora un cambio clave para los usuarios: la información será pública y accesible.

Cualquier persona podrá verificar si el conductor y el vehículo están habilitados antes de viajar. "La responsabilidad del control será compartida entre el Estado y el usuario", advirtió Molina.

Colectivos: renovación y control

En el transporte público de pasajeros, la nueva ley habilita el uso del leasing, una herramienta financiera que permitirá a las empresas renovar unidades más rápido.

El objetivo es mejorar el servicio sin trasladar el costo directamente al usuario. Además, se incrementan los controles, sanciones y evaluaciones por línea, con un tablero de control que hasta ahora no existía.

Más control sobre el transporte de cargas

La reforma también alcanza al transporte de cargas, con la creación de registros unificados que permitirán saber qué circula desde y hacia San Juan, un punto estratégico frente al crecimiento productivo y minero proyectado.

Un cambio de fondo

Desde el Gobierno remarcan que la ley apunta a ordenar, transparentar y modernizar un sistema que había quedado atado a prácticas informales y a una realidad que ya no existe.

“Una ciudad moderna es aquella donde el que tiene auto viaje en colectivo. Queremos ir ahí”, resumió Molina, al explicar el sentido de la transformación.