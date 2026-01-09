Nueva designación en el EPRE: renunció Trad y asumió López

La decisión fue oficializada mediante un decreto del Ejecutivo, en el cual se detalla que la renuncia de Trad comenzó a regir el 1 de enero de 2026. El ahora exfuncionario había sido designado en diciembre de 2021 y su mandato se extendía hasta diciembre de 2027, pero presentó su dimisión por razones personales. Además, expresó la imposibilidad de continuar de manera interina en el cargo hasta que se designara un reemplazante definitivo.

Ante este escenario, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de la Ley Nº 524-A y su decreto reglamentario, el Gobierno resolvió avanzar con una designación inmediata de carácter interino, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del Directorio del EPRE.