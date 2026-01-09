El Poder Ejecutivo dispuso la designación de Raúl López como presidente interino del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), cargo que asumió a partir del 1 de enero de 2026 y que ejercerá hasta el 10 de diciembre de 2027. El plazo coincide con el mandato restante del miembro del Directorio al que reemplaza.
Nueva designación en el EPRE: renunció Trad y asumió López
El presidente interino asumirá el cargo hasta el 10 de diciembre del 2027. El plazo coincide con el mandato restante del miembro del Directorio al que reemplaza.