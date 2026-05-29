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Llamaron a licitación para la repavimentación de la Circunvalación

La obra abarcará los 32 kilómetros de ambos anillos de la Avenida Circunvalación y se ejecutará por tramos, priorizando horarios nocturnos para reducir el impacto en el tránsito diario.

La Dirección Provincial de Vialidad realizó el llamado a licitación para la repavimentación integral de la avenida de Circunvalación, una de las obras viales más esperadas por los sanjuaninos y una promesa de gestión del gobernador Marcelo Orrego. La intervención contempla la renovación completa de los anillos interno y externo de la Autopista A014, con un total de 32 kilómetros de pavimentación.

Según el último censo publicado por Vialidad Nacional, por esta avenida circulan en promedio unos 40 mil vehículos por día, convirtiéndola en uno de los corredores viales más transitados y estratégicos de la provincia. La obra impactará directamente en miles de familias sanjuaninas que utilizan diariamente esta vía para trabajar, estudiar, acceder a servicios o trasladarse entre los distintos departamentos del Gran San Juan.

Los trabajos se ejecutarán por tramos y priorizando horarios nocturnos, con el objetivo de minimizar inconvenientes en la circulación y garantizar mayor seguridad durante la ejecución. Además, el proyecto fue dividido en dos licitaciones para permitir que distintas empresas trabajen en simultáneo y así reducir los tiempos de obra.

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El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, explicó que el objetivo es “que la obra comience durante el segundo semestre”, y detalló que la intervención se realizará “de la misma manera que se hizo en la Avenida Libertador”, es decir, “sin cortar el tránsito y por tramos para evitar interrupciones que perjudiquen a los usuarios”.

La repavimentación contempla tareas de recuperación integral del pavimento, reacondicionamiento de banquinas, mejoras en la señalización horizontal y vertical y renovación de distintos elementos de seguridad vial. También se trabajará con distintas técnicas sobre sectores de hormigón y asfalto, de acuerdo con el estado actual de cada tramo.

En paralelo, durante los últimos meses ya se ejecutaron trabajos de conservación y modernización sobre la traza, incluyendo más de 2.200 metros lineales de bacheo, renovación de defensas metálicas, repavimentación de rampas de acceso y la instalación de más de 1.100 luminarias LED en toda la avenida.

Con esta obra, el Gobierno de San Juan continúa impulsando infraestructura estratégica para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de familias sanjuaninas, con inversiones que buscan ordenar y modernizar corredores fundamentales para el desarrollo de la provincia.

La obra fue dividida en dos licitaciones para permitir el trabajo simultáneo sobre ambos anillos de la Avenida Circunvalación y así reducir los tiempos de ejecución. El anillo externo cuenta con un presupuesto oficial superior a los 7.882 millones de pesos, mientras que el anillo interno supera los 7.970 millones de pesos, ambos con un plazo de ejecución de 180 días corridos. La apertura de sobres se realizará el 12 de junio (ambas licitaciones) en la Dirección Provincial de Vialidad, como parte del proceso administrativo previo al inicio de obra.

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