Llamaron a licitación para la repavimentación de la Circunvalación

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, explicó que el objetivo es “que la obra comience durante el segundo semestre”, y detalló que la intervención se realizará “de la misma manera que se hizo en la Avenida Libertador”, es decir, “sin cortar el tránsito y por tramos para evitar interrupciones que perjudiquen a los usuarios”.

La repavimentación contempla tareas de recuperación integral del pavimento, reacondicionamiento de banquinas, mejoras en la señalización horizontal y vertical y renovación de distintos elementos de seguridad vial. También se trabajará con distintas técnicas sobre sectores de hormigón y asfalto, de acuerdo con el estado actual de cada tramo.

En paralelo, durante los últimos meses ya se ejecutaron trabajos de conservación y modernización sobre la traza, incluyendo más de 2.200 metros lineales de bacheo, renovación de defensas metálicas, repavimentación de rampas de acceso y la instalación de más de 1.100 luminarias LED en toda la avenida.

Con esta obra, el Gobierno de San Juan continúa impulsando infraestructura estratégica para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de familias sanjuaninas, con inversiones que buscan ordenar y modernizar corredores fundamentales para el desarrollo de la provincia.

La obra fue dividida en dos licitaciones para permitir el trabajo simultáneo sobre ambos anillos de la Avenida Circunvalación y así reducir los tiempos de ejecución. El anillo externo cuenta con un presupuesto oficial superior a los 7.882 millones de pesos, mientras que el anillo interno supera los 7.970 millones de pesos, ambos con un plazo de ejecución de 180 días corridos. La apertura de sobres se realizará el 12 de junio (ambas licitaciones) en la Dirección Provincial de Vialidad, como parte del proceso administrativo previo al inicio de obra.