El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan expresó su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los aportes obligatorios que realizaban las bodegas para el sostenimiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), luego de que la entidad presentara una demanda de amparo contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
San Juan respaldó la eliminación de los aportes obligatorios a COVIAR
Remarcaron que la resolución de la medida cautelar presentada por COVIAR debería desarrollarse en el marco de un proceso colectivo y público, permitiendo una discusión amplia dentro de toda la cadena vitivinícola.