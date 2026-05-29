San Juan respaldó la eliminación de los aportes obligatorios a COVIAR

Según expresaron desde la cartera productiva provincial, esta posición coincide con la mirada mayoritaria de los actores de la vitivinicultura sanjuanina, quienes sostienen que cualquier mecanismo de promoción del sector debe sustentarse en la adhesión voluntaria y no en el cobro compulsivo de contribuciones.

Asimismo, remarcaron que la resolución de la medida cautelar presentada por COVIAR debería desarrollarse en el marco de un proceso colectivo y público, permitiendo una discusión amplia dentro de toda la cadena vitivinícola.

Desde San Juan también señalaron que esta postura no desconoce los aportes realizados por COVIAR a lo largo de los años en distintos ámbitos de la industria. Sin embargo, advirtieron que la obligatoriedad de los pagos ha generado divisiones dentro del sector y dificultades para construir consensos estratégicos sobre el futuro de la vitivinicultura argentina.

La controversia se produce en medio de un fuerte debate dentro de la industria vitivinícola nacional respecto al financiamiento de la corporación y al rol que debe ocupar en el desarrollo del sector.