Más de 220 profesionales compitieron por 101 vacantes en las Residencias de Salud

Los aspirantes rindieron para ingresar a residencias básicas, articuladas y post básicas, en una jornada que se desarrolló con normalidad y una importante participación de profesionales.

Durante la actividad estuvieron presentes la doctora Valentina Baistrocchi, responsable de las Residencias en Salud, y el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, doctor Gastón Jofre, quien asistió en representación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez.

El inicio del examen estaba previsto para las 9.00 y, minutos antes, Jofre se dirigió a los postulantes destacando la importancia del aspecto humano dentro de la profesión médica.

“Un buen médico no es solamente el que sabe mucho, eso es una parte. La otra, muy importante, tiene que ver con la empatía y el respeto, el compromiso diario y la responsabilidad de trabajar con alegría y dedicación”, expresó el funcionario.

Asimismo, valoró el crecimiento en la cantidad de profesionales interesados en realizar residencias. “Celebramos el aumento de profesionales que eligen las residencias y agradezco especialmente a la doctora Baitrocchi y a todo su equipo por el esfuerzo y dedicación puesta de manifiesto”, señaló.

Finalmente, las autoridades coincidieron en remarcar la relevancia de esta etapa de formación para el fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

“Asumen un gran compromiso, sostienen la atención sanitaria y asumen una responsabilidad vital. Son el pilar del sistema de salud y la garantía del futuro de la medicina”, concluyeron.