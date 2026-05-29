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Más de 220 profesionales compitieron por 101 vacantes en las Residencias de Salud

La evaluación se realizó en Casa España, bajo modalidad presencial y de acuerdo a lo estipulado por el calendario provincial.

Este jueves 28 de mayo se llevó a cabo en San Juan el examen de Ingreso a las Residencias de Salud 2026, una instancia clave para los profesionales que buscan continuar su formación en distintas especialidades del sistema sanitario provincial.

La evaluación se realizó en Casa España, bajo modalidad presencial y de acuerdo a lo estipulado por el calendario provincial. Este año marcó un hecho importante, ya que por primera vez cada distrito asumió la responsabilidad de realizar su propio concurso, representando un importante desafío organizativo que, según destacaron las autoridades, resultó exitoso debido a la importante cantidad de inscriptos.

En total fueron 228 los postulantes registrados. A pesar de la elevada cantidad de inscriptos, los cupos disponibles para cubrir eran 101 cargos, de los cuales 70 estaban destinados a especialidades médicas y el resto para especialidades como Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Bioquímica, Ingeniería Clínica y Kinesiología.

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Los aspirantes rindieron para ingresar a residencias básicas, articuladas y post básicas, en una jornada que se desarrolló con normalidad y una importante participación de profesionales.

Durante la actividad estuvieron presentes la doctora Valentina Baistrocchi, responsable de las Residencias en Salud, y el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, doctor Gastón Jofre, quien asistió en representación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez.

El inicio del examen estaba previsto para las 9.00 y, minutos antes, Jofre se dirigió a los postulantes destacando la importancia del aspecto humano dentro de la profesión médica.

“Un buen médico no es solamente el que sabe mucho, eso es una parte. La otra, muy importante, tiene que ver con la empatía y el respeto, el compromiso diario y la responsabilidad de trabajar con alegría y dedicación”, expresó el funcionario.

Asimismo, valoró el crecimiento en la cantidad de profesionales interesados en realizar residencias. “Celebramos el aumento de profesionales que eligen las residencias y agradezco especialmente a la doctora Baitrocchi y a todo su equipo por el esfuerzo y dedicación puesta de manifiesto”, señaló.

Finalmente, las autoridades coincidieron en remarcar la relevancia de esta etapa de formación para el fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

“Asumen un gran compromiso, sostienen la atención sanitaria y asumen una responsabilidad vital. Son el pilar del sistema de salud y la garantía del futuro de la medicina”, concluyeron.

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