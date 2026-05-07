"Shopping Fest" en Espacio San Juan: tres días de experiencias reales y beneficios exclusivos

A continuación, la agenda detallada para disfrutar de un fin de semana único:
EXPERIENCE LINE-UP
VIERNES 8: El inicio de la experiencia
- Locales comerciales y stands: Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día.
- Locales gastronómicos: 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día
- Mokka: Menú Mexicano en Mokka ($27.000).
- Cines Multiplex: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.
- Vibe: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.
- Experiencia: Test Drive de AVANIM | 17:00 a 21:00 hs | Estacionamiento.
- Kids: Taller de Acrobacias Circenses | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita.
- Live Show: CHEROGA en vivo | 21:00 hs | Patio Gastronómico.
SÁBADO 9: El pulso de la ciudad
- Locales comerciales y stands: Descuentos de hasta el 65% off en locales y stands | Todo el día
- Locales gastronómicos: 2x1 y 30% off | Todo el día.
- Mokka: Comida Libre Italiana ($27.000).
- Cines Multiplex: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.
- Vibe: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.
- Experiencia: Test Drive de SURMOTORS | 16:00 a 19:00 hs | Estacionamiento
- Kids: Taller de Teatro | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico. Actividad libre y gratuita.
- Live Show: KING OF BANANA en vivo | 21:00 hs | Patio Gastronómico.
DOMINGO 10: Un cierre con estilo – último día de beneficios
- Locales comerciales: Descuentos de hasta el 65% off | Todo el día
- Locales gastronómicos: 2x1 y 30% off en gastronomía | Todo el día
- Mokka: Brunch Libre en Mokka ($27.000).
- Cines Multiplex: Combo 7 (2 baldes + 2 vasos grandes + Rocklet de 40gr) a precio promocional: $24.000.
- Vibe: DJs en vivo | Desde las 17:00 hs.
- Social: Degustación exclusiva con Amigos del Vino | 19:00 a 22:00 hs.
- Kids: Taller de Ritmos Urbanos | 19:00 a 21:00 hs | Patio Gastronómico Actividad libre y gratuita.
Como si esto fuera poco, durante los tres días también se suman promociones con MODO y NARANJA X:
MODO
20% off. Tope de reintegro $50.000 por banco, por promoción, con bancos adheridos.
Locales adheridos: Espacio M - Ayres / Akiabara / Alló Martinez - Sarkany Cheeky - Kevingston - Paula Cahen D’anvers - Bowen/Brooksfield - Bensimon - Portsaid – Atomik.
NARANJA X
20% off + 3 cuotas sin interés en Plan Z, con tarjetas de crédito. Tope de reintegro $20.000.
Locales adheridos: Rapsodia - Praga - Ona Saez - Paula Cahen D’anvers - Ayres / Akiabara / Alló Martinez - Cheeky – Sportsman - Kevingtston - Bowen / Brooksfield - Sarkany – Bensimon - Portsaid - Atomik - Espacio M.
Espacio San Juan Shopping invita a toda la comunidad a ser protagonista de esta fiesta, donde cada rincón está pensado para transformar una visita en un recuerdo inolvidable.
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