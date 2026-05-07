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Cortes de luz: el EPRE advirtió sobre posibles sanciones a las distribuidoras

Desde el organismo señalaron que las empresas distribuidoras concesionarias del servicio, Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A., tienen la obligación de restablecer el suministro dentro de los plazos máximos previstos en sus contratos de concesión.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que se encuentra supervisando la reposición del servicio eléctrico luego de los cortes registrados durante el fuerte viento Zonda que afectó a San Juan en las últimas horas.

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Desde el organismo señalaron que las empresas distribuidoras concesionarias del servicio, Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A., tienen la obligación de restablecer el suministro dentro de los plazos máximos previstos en sus contratos de concesión.

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En ese marco, el EPRE indicó que audita los tiempos de reposición en las distintas zonas afectadas y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, se aplicarán las sanciones correspondientes. Las multas económicas que eventualmente reciban las distribuidoras serán acreditadas como bonificaciones directas en las facturas de los usuarios damnificados.

Además, el ente regulador recordó que quienes hayan sufrido daños en instalaciones eléctricas o artefactos a raíz de las contingencias del servicio pueden iniciar un trámite de reclamo por resarcimiento directo, cuya resolución será controlada por el organismo.

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Por otra parte, solicitaron a la población reportar inmediatamente situaciones de riesgo como cables cortados, postes caídos o ramas sobre líneas eléctricas, además de denunciar los casos donde el suministro continúe interrumpido o presente alteraciones.

Para reclamos y emergencias, están habilitadas las siguientes líneas telefónicas:

  • Naturgy San Juan S.A.: 0-800-666-3637
  • D.E.C.S.A.: 496-1784

Finalmente, desde el EPRE aseguraron que continúan supervisando las tareas de reparación y normalización del servicio en las zonas afectadas por el fenómeno climático.

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