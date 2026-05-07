Cortes de luz: el EPRE advirtió sobre posibles sanciones a las distribuidoras

En ese marco, el EPRE indicó que audita los tiempos de reposición en las distintas zonas afectadas y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, se aplicarán las sanciones correspondientes. Las multas económicas que eventualmente reciban las distribuidoras serán acreditadas como bonificaciones directas en las facturas de los usuarios damnificados.

Además, el ente regulador recordó que quienes hayan sufrido daños en instalaciones eléctricas o artefactos a raíz de las contingencias del servicio pueden iniciar un trámite de reclamo por resarcimiento directo, cuya resolución será controlada por el organismo.

¿Cortes de luz o agua por el Zonda? Esto es lo que tenés que hacer y a quién llamar

Por otra parte, solicitaron a la población reportar inmediatamente situaciones de riesgo como cables cortados, postes caídos o ramas sobre líneas eléctricas, además de denunciar los casos donde el suministro continúe interrumpido o presente alteraciones.

Para reclamos y emergencias, están habilitadas las siguientes líneas telefónicas:

Naturgy San Juan S.A.: 0-800-666-3637

D.E.C.S.A.: 496-1784

Finalmente, desde el EPRE aseguraron que continúan supervisando las tareas de reparación y normalización del servicio en las zonas afectadas por el fenómeno climático.