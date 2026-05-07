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Karina Milei llegó a San Juan en el marco del Día Nacional de la Minería y la Expo Minera

La visita de la funcionaria nacional se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para fortalecer los vínculos con la industria minera y promover la llegada de inversiones al sector.

La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, arribó a San Juan para participar de las actividades vinculadas al Día Nacional de la Minería y la 11° edición de la Expo San Juan Minera, uno de los eventos más importantes del sector a nivel nacional.

La visita de la funcionaria nacional se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para fortalecer los vínculos con la industria minera y promover la llegada de inversiones al sector.

Recorrida y actividades oficiales

La agenda prevista incluye una visita a la localidad de Los Berros, en Sarmiento, donde la funcionaria tenía previsto recorrer las instalaciones de Calera San Juan, una empresa con fuerte inserción en la actividad minera local. Luego será parte de la Expo Minera y culminará la jornada culminaría con una cena de carácter político-empresarial.

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Mesa Federal Minera y presencia de gobernadores

El eje central del 7 de mayo en la Expo es Mesa Federal Minera, un espacio que reunirá a más de diez gobernadores de provincias mineras e industriales junto a funcionarios nacionales.

El anfitrión del encuentro es el gobernador Marcelo Orrego, actual presidente de la Mesa del Cobre, organismo que nuclea a las principales provincias productoras del mineral. Participarán además los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros.

Una Expo Minera con gran convocatoria

La Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero junto al Gobierno provincial como socio institucional, se desarrolla del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario.

El evento reúne a más de 500 empresas participantes, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y alrededor de 15.000 asistentes acreditados. La superficie total supera los 18.000 m² de exposición, con más de 13.000 m² destinados a stands comerciales.

Durante las jornadas del evento, la ocupación hotelera y de transporte aéreo en la provincia alcanzó niveles cercanos al 98,7%, reflejando el impacto económico y turístico de la exposición minera.

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