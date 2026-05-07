Karina Milei llegó a San Juan en el marco del Día Nacional de la Minería y la Expo Minera

Mesa Federal Minera y presencia de gobernadores

El eje central del 7 de mayo en la Expo es Mesa Federal Minera, un espacio que reunirá a más de diez gobernadores de provincias mineras e industriales junto a funcionarios nacionales.

El anfitrión del encuentro es el gobernador Marcelo Orrego, actual presidente de la Mesa del Cobre, organismo que nuclea a las principales provincias productoras del mineral. Participarán además los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros.

Una Expo Minera con gran convocatoria

La Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero junto al Gobierno provincial como socio institucional, se desarrolla del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario.

El evento reúne a más de 500 empresas participantes, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y alrededor de 15.000 asistentes acreditados. La superficie total supera los 18.000 m² de exposición, con más de 13.000 m² destinados a stands comerciales.

Durante las jornadas del evento, la ocupación hotelera y de transporte aéreo en la provincia alcanzó niveles cercanos al 98,7%, reflejando el impacto económico y turístico de la exposición minera.