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La Feria Internacional de Artesanías no abrirá este jueves por tareas de reacondicionamiento

La Comisión Organizadora de la Feria Internacional de Artesanías informó que no abrirá sus puertas al público tras los fuertes vientos registrados durante la jornada del miércoles.

La Comisión Organizadora de la Feria Internacional de Artesanías informó que este jueves el tradicional evento no abrirá sus puertas al público debido a los trabajos de reacondicionamiento que se realizan en el predio tras los fuertes vientos registrados durante la jornada del miércoles.

A través de un comunicado, desde la organización explicaron que las tareas tienen como objetivo garantizar el normal funcionamiento y la seguridad de los espacios afectados por las intensas ráfagas.

“Hoy jueves no abrimos. Los esperamos el viernes”, señalaron desde la comisión, al confirmar que la actividad se retomará con normalidad en la próxima jornada.

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El fuerte viento que afectó a la provincia provocó inconvenientes en distintos sectores y obligó a suspender o reprogramar actividades durante las últimas horas.

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