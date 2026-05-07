La Comisión Organizadora de la Feria Internacional de Artesanías informó que este jueves el tradicional evento no abrirá sus puertas al público debido a los trabajos de reacondicionamiento que se realizan en el predio tras los fuertes vientos registrados durante la jornada del miércoles.
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La Feria Internacional de Artesanías no abrirá este jueves por tareas de reacondicionamiento
La Comisión Organizadora de la Feria Internacional de Artesanías informó que no abrirá sus puertas al público tras los fuertes vientos registrados durante la jornada del miércoles.