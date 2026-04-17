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Naturgy explicó el sistema eléctrico en un taller para periodistas

Naturgy reunió a comunicadores para explicar el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y local, en un taller técnico con foco en su operación y dinámica.

En un formato de taller orientado a la comprensión técnica del servicio, Naturgy San Juan convocó a periodistas y comunicadores de la provincia para explicar cómo funciona el sistema eléctrico, tanto en su estructura nacional como en su aplicación local.

La actividad tuvo como eje central acercar conceptos clave del sector energético, con exposiciones que abordaron desde la generación hasta la distribución de la energía. En ese marco, Claudio Bulacio, gerente de Adeera, detalló el esquema del sistema eléctrico argentino y el rol de los distintos actores dentro del mercado mayorista, aportando contexto sobre la lógica de funcionamiento a nivel país.

Luego, el enfoque se trasladó a San Juan. Iván Bustos, responsable de Explotación del Sistema en Naturgy, profundizó en las características locales, con una explicación sobre la matriz de generación, la red de transporte y distribución, y el funcionamiento del Centro de Control, considerado el núcleo operativo del servicio.

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En ese sentido, detalló que desde allí se realiza la operación en tiempo real de la red en alta, media y baja tensión, además de la planificación de trabajos de mantenimiento, la ejecución de obras y la gestión de reclamos a través del sistema de demanda.

Uno de los aspectos destacados fue la explicación sobre cómo responde el sistema ante contingencias, como tormentas o fenómenos climáticos que afectan estaciones transformadoras o líneas de distribución. Según se indicó, en esos casos se activan protocolos específicos desde el Centro de Control para aislar fallas, redistribuir cargas y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, priorizando zonas críticas.

Durante el encuentro también se abordaron temas vinculados al consumo y a nuevas formas de generación, como la energía solar, un aspecto que continúa en análisis dentro del sistema por su impacto operativo y regulatorio.

Desde la empresa señalaron que estas instancias forman parte de una estrategia de vinculación con la comunidad, orientada a mejorar la comprensión pública de un servicio esencial, que combina variables técnicas, operativas y de planificación a largo plazo.

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