Naturgy explicó el sistema eléctrico en un taller para periodistas

En ese sentido, detalló que desde allí se realiza la operación en tiempo real de la red en alta, media y baja tensión, además de la planificación de trabajos de mantenimiento, la ejecución de obras y la gestión de reclamos a través del sistema de demanda.

Uno de los aspectos destacados fue la explicación sobre cómo responde el sistema ante contingencias, como tormentas o fenómenos climáticos que afectan estaciones transformadoras o líneas de distribución. Según se indicó, en esos casos se activan protocolos específicos desde el Centro de Control para aislar fallas, redistribuir cargas y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, priorizando zonas críticas.

Durante el encuentro también se abordaron temas vinculados al consumo y a nuevas formas de generación, como la energía solar, un aspecto que continúa en análisis dentro del sistema por su impacto operativo y regulatorio.

Desde la empresa señalaron que estas instancias forman parte de una estrategia de vinculación con la comunidad, orientada a mejorar la comprensión pública de un servicio esencial, que combina variables técnicas, operativas y de planificación a largo plazo.