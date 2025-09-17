Este miércoles 17, a las 10:35 se produjo el nacimiento del primer bebé en las nuevas instalaciones del Hospital Tomás Perón. Se trata de un varón que pesó 3,400 kg. Su familia vive actualmente en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia, y son oriundos de Bolivia.
Nació el primer bebé en el hospital Tomás Perón de Iglesia
Se trata de un varón de más de 3 kilos que nació de manera natural. Este hecho marca un importante avance para el hospital y para la atención de la salud de las familias iglesianas.