"Mujeres Argentinas": el Teatro del Bicentenario convoca a bailarines

“Mujeres Argentinas”, notable obra creada por Ariel Ramírez y Félix Luna, es una producción original realizada por el Teatro del Bicentenario, bajo la dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez y la mirada artística de Victoria Balanza.

La puesta se completa con la interpretación musical de La Camerata, junto a un elenco de artistas sanjuaninos, y un desarrollo audiovisual que digitaliza las obras del reconocido artista plástico Carlos Gómez Centurión.

La obra convoca a más de 60 artistas y profesionales sanjuaninos, y propone un recorrido escénico que celebra la identidad, la memoria y el rol de la mujer en la historia argentina.

Los requisitos para la inscripción son: ser mayor de 18 años, contar con sólida técnica en danza contemporánea, tener conocimientos en danzas folclóricas (no excluyente), aprender el material coreográfico, disponible en nuestra web, completar el formulario de inscripción disponible en página web el Teatro, asistir a la audición con ropa al cuerpo, descalzos y con pañuelo y contar con disponibilidad para ensayos de lunes a viernes de 15:30 a 19:30 h y los sábados de 10:00 a 15:00 h, a partir del día 6 de abril, sujeto a plan de ensayos y funciones.

Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio web del Teatro: www.teatrodelbicentenariosanjuan.org . Para consultas contactarse con: [email protected]