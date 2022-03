Molestia de padres por el incumplimiento de la entrega de uniformes

Según confió Agostina González, una madre a sanjuan8.com, los empleados de la empresa no responden sus reclamos y aseguran "no tener contacto con los dueños" y por eso, no pueden colaborar con su incertidumbre. "Nos han prometido la entrega del uniforme en varias fechas y cada vez que venimos nos dicen que no están listos. Hay gente que espera desde noviembre la entrega, pero no han conseguido nada. Tampoco nos dan un teléfono para comunicarnos", explicó.

"Son padres de un montón de colegios que han venido. No nos han dado fecha de entrega ahora y estamos a un día del inicio de clases. Los niños no tiene con qué ir a la escuela. Tampoco nos quieren reintegrar el dinero. Estamos perdiendo plata y tiempo", confió Agostina.