Un episodio de incertidumbre sacudió este jueves a Jáchal, luego de que comenzara a circular un rumor sobre supuestos casos de meningitis en una escuela del departamento. La versión se expandió rápidamente y generó preocupación entre familias y docentes, pero con el correr de las horas fue completamente descartada por fuentes oficiales.
Miedo y desinformación: Salud negó casos de meningitis en Jáchal
Un fuerte rumor sobre casos de meningitis generó alarma en Jáchal, pero Salud descartó contagios y confirmó que no hay registros ni pacientes compatibles.