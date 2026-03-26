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Miedo y desinformación: Salud negó casos de meningitis en Jáchal

Un fuerte rumor sobre casos de meningitis generó alarma en Jáchal, pero Salud descartó contagios y confirmó que no hay registros ni pacientes compatibles.

Un episodio de incertidumbre sacudió este jueves a Jáchal, luego de que comenzara a circular un rumor sobre supuestos casos de meningitis en una escuela del departamento. La versión se expandió rápidamente y generó preocupación entre familias y docentes, pero con el correr de las horas fue completamente descartada por fuentes oficiales.

Todo se originó en la Escuela General San Martín, donde en un primer momento trascendió que una docente podría haber contraído la enfermedad. Luego, la información fue escalando: se habló de dos alumnas afectadas e incluso de un cuadro grave, lo que incrementó el temor en la comunidad educativa.

Ante el clima de preocupación, las autoridades del establecimiento solicitaron a los padres retirar a los alumnos y avanzaron con tareas de desinfección en el edificio. La decisión, lejos de calmar la situación, profundizó la incertidumbre y alimentó las versiones que circulaban.

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Sin embargo, posteriormente se aclaró que la docente mencionada sí había estado enferma, pero que su cuadro no correspondía a meningitis, descartando así cualquier riesgo de contagio.

La palabra oficial

En paralelo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para llevar tranquilidad. Según informaron, en las últimas 48 horas no se registraron casos ni notificaciones de meningitis en la provincia, tanto en el sistema público como privado.

Además, se precisó que no existen pacientes con diagnósticos, estudios de laboratorio ni antecedentes clínicos compatibles con la enfermedad en el Hospital San Roque de Jáchal.

Con estas confirmaciones, quedó desmentido el rumor que había generado alarma y movilización en la comunidad, en un contexto donde la rápida circulación de versiones no verificadas volvió a poner en evidencia el impacto de la desinformación.

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