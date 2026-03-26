Miedo y desinformación: Salud negó casos de meningitis en Jáchal

Sin embargo, posteriormente se aclaró que la docente mencionada sí había estado enferma, pero que su cuadro no correspondía a meningitis, descartando así cualquier riesgo de contagio.

La palabra oficial

En paralelo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para llevar tranquilidad. Según informaron, en las últimas 48 horas no se registraron casos ni notificaciones de meningitis en la provincia, tanto en el sistema público como privado.

Además, se precisó que no existen pacientes con diagnósticos, estudios de laboratorio ni antecedentes clínicos compatibles con la enfermedad en el Hospital San Roque de Jáchal.

Con estas confirmaciones, quedó desmentido el rumor que había generado alarma y movilización en la comunidad, en un contexto donde la rápida circulación de versiones no verificadas volvió a poner en evidencia el impacto de la desinformación.