Escándalo real: tras casi 12 horas, el expríncipe Andrés fue liberado

Acusaciones vinculadas a Jeffrey Epstein

El procedimiento policial se produce tras acusaciones de que Andrew habría enviado documentos gubernamentales confidenciales a Jeffrey Epstein. En estos documentos habría habido informes relacionados con visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur, giras que en un principio se dieron en el marco de su rol institucional vinculado al comercio y la inversión internacional.

De todas formas, el ahora ex príncipe Andrew ha negado cualquier vínculo con Epstein. No obstante, no ha respondido de manera directa a las acusaciones más recientes sobre el supuesto envío de informes oficiales.

Aunque la policía no ha detallado el contenido específico de los documentos presuntamente compartidos, la figura legal bajo análisis es la de mala conducta en un cargo público. Este delito, en términos generales, se refiere al uso indebido de una posición oficial para actuar en contra del deber público, en donde por el momento se encuentra libre bajo investigación.