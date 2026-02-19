Luego de su detención este jueves temprano y en el día de su cumpleaños, Andrew Mountbatten-Windsor fue visto saliendo de una estación policial en Norfolk tras permanecer cerca de 12 horas bajo interrogatorio. El arresto se produjo bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de la investigación vinculada a los archivos de Jeffrey Epstein.
Escándalo real: tras casi 12 horas, el expríncipe Andrés fue liberado
Tras pasar casi 12 horas bajo interrogatorio en Norfolk, el ex príncipe Andrés quedó libre bajo investigación por presunto envío de informes oficiales a Jeffrey Epstein.